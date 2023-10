Federico Fashion Style: “Io non sono rifatto”, Francesca Fagnani non si trattiene

Federico Fashion Style è stato protagonista assoluto della scorsa puntata de Le Belve: ecco cosa ha dichiarato sui ritocchini estetici.

Federico Fashion Style è stato ospite a Le Belve e la sua intervista ha lasciato tutti di stucco: ecco cosa ha dichiarato in merito ai suoi ritocchini. Le sue parole hanno sconvolto la conduttrice, Francesca Fagnani, che non è riuscita a contenersi dopo aver sentito quello che ha dichiarato.

Federico Fashion Style a Belve. L’hairstylist più famoso del web ha risposto alle domande della conduttrice, Francesca Fagnani, ma una in particolare ha davvero fatto ridere la padrona di casa. Difficile trattenersi di fronte a tanta sfacciataggine. Ecco cosa ha dichiarato il parrucchiere dei vip molto amato nel mondo dello spettacolo.

Federico Fashion Style e la risposta sui ritocchini: Francesca Fagnani non si trattiene e la reazione è virale

A quanto pare la domanda sui ritocchini estetici non piace molto ai vip. Dopo la risposta poco chiara di Stefano De Martino e quella di Patty Pravo, che ha dichiarato di non averne mai fatto uso, arriva anche quella di Federico Fashion Style.

Il parrucchiere dei vip rivela di non aver mai fatto uso della chirurgia estetica e di essere molto bello al naturale. Quando la conduttrice gli chiede di darsi un voto lui osa con un “8” che non è 10 perché, a detta sua, gli manca solo un po’ di palestra per mettere su qualche muscolo. Insomma pieno di sé, non vuole assolutamente cedere!

La reazione di Francesca Fagnani è stata molto evidente, non ha trattenuto un sorriso di fronte alla risposta poco veritiera. E così il protagonista dell’intervista ha detto: “Solo il botox, se lo fanno tutti, e l’addominoplastica”. Insomma qualcosa ha ammesso e ha rivelato che in realtà dal chirurgo ci è passato eccome!

Il video dell’intervista:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum)

L’hair stylist ha provato a negare inizialmente, ma dopo una piccola reazione chiara della Fagnani non ha potuto che cedere. Ha infatti poi ammesso di avere un buon rapporto con la chirurgia estetica. Ma soprattutto quello che traspare dalle sue parole è il gradimento che ha di se stesso. Federico si piace molto e non ha nessun problema ad ammettere che si vede bello e forse i ritocchini sono per lui un modo per vedersi ancora meglio!