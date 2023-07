Elisabetta Canalis, la confessione sulla gravidanza | Il coraggio di abbattere un tabù

Elisabetta Canalis si lascia andare con una confessione inaspettata sulla gravidanza: la conduttrice a cuore aperto abbatte gli stereotipi.

Da decenni costantemente sotto i riflettori, nonché protagonista della cronaca di gossip, Elisabetta Canalis continua ad essere non soltanto una delle conduttrici più seguite dal pubblico, ma anche tra le donne del mondo dello spettacolo più amate e “venerate” per la sua bellezza e sensualità.

Dall’esordio come velina di Striscia la Notizia ad oggi, la Canalis è fissa nell’immaginario collettivo come icona di sensualità assoluta; quando decide di mostrarsi sul suo profilo Instagram, i fan vanno subito in tilt davanti al suo incredibile fascino e a un fisico scolpito dall’allenamento.

In quest’estate 2023, oltre ai tanti cambiamenti nella vita privata, Eli non ha mancato di infiammare il web ed è molto probabile che continuerà a farlo; di recente però, è stata ospite al podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante e, parlando della gravidanza, si è lasciata andare ad una confessione che di certo chiama in causa e abbatte moltissimi stereotipi. Ecco cosa ha detto, come al solito quando parla la Canalis non è mai banale.

Elisabetta Canalis sulla gravidanza al podcast di Diletta Leotta: la confessione

Durante la sua gravidanza, Diletta Leotta ha deciso di inaugurare un particolare podcast dove, insieme ad altre mamme famose, affronta questioni relative alla genitorialità e non solo dalla prospettiva delle donne. Ospite a Mamma Dilettante, Elisabetta Canalis ha confessato di non avere un bel ricordo della gravidanza, sfatando il tabù presentissimo da sempre della gestazione “felice” per forza.

“A me non è piaciuta la gravidanza. L’unica cosa bella era appunto il sapere che mia figlia stava bene, perché quella è la cosa più importante” spiega la Canalis alla domanda della Leotta. Una risposta sincera e se vogliamo, nonostante i “miti” diffusi, del tutto naturale; quello della gestazione è un periodo particolarissimo per la donna, che vede cambiare il suo corpo, tra l’altro continuamente messo a dura prova.

L’obiettivo del podcast di Diletta Leotta è proprio quello di normalizzare determinate situazioni e sensazioni, comuni appunto a moltissime donne che non devono per nulla vergognarsene; nulla cambia l’amore per il proprio bambino, ma certe storie raccontate da secoli, frutto di tabù e vincoli sociali, non rispecchiano la realtà dei fatti. E sì: si può assolutamente essere delle buone mamme anche senza avere necessariamente un ricordo “wow” di gravidanza e parto.