Occhio al bollino nero | Non metterti in macchina in questi giorni

Se stai pensando di fare una lunga gita in auto o di partire, faresti meglio ad evitare questi giorni, sono da bollino nero.

In questi giorni tutto ci chiama verso il mare e le spiagge. Non solo la temperatura arida e afosa che ha contraddistinto quasi tutto questo luglio 2023, ma anche l’allungarsi delle giornate, la tintarella sulla pelle delle altre persone e quelle ormai inevitabili immagini delle vacanze altrui condivise sui social. Se vi trovate ad agognare la spiaggia e le vacanze, probabilmente il lavoro o lo studio vi ha impedito di prendere un break.

Chiunque si trovi nella condizione di poter staccare solo nell’ultima settimana di luglio o ad agosto, probabilmente sta in questo momento organizzando una due giorni o una settimana di vacanza da qualche parte. Se lo state facendo e pensate di spostarvi in auto, sappiate che ci sono giorni in cui sarebbe meglio evitare di partire se non volete rischiare di rimanere impantanati nel traffico.

Fare lunghe code non è mai piacevole, ma lo è ancor meno quando fa un forte caldo come quello di questi giorni, in più durante un periodo di vacanza e dunque quando sottrae tempo alla vacanza stessa, obbligandovi a perdere ore che idealmente sono riservate al relax o al divertimento.

Non mettetevi in auto in questi giorni: sono da bollino nero

L’ultimo fine settimana di luglio coincide con l’inizio vero e proprio di quello che viene definito “esodo estivo”. Per il prossimo weekend è infatti previsto un aumento cospicuo del traffico autostradale dalla città verso le principali località turistiche estive. A partire da venerdì 28 luglio sono previsti milioni di automobilisti in viaggio sulle autostrade italiane, i tratti che si pensa possano essere maggiormente trafficati sono le direttrici principali tra Nord e Sud, dunque la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto.

Stando alle previsioni del traffico, la giornata da bollino nero – l’unica di questa estate – sarà quella di sabato 5 agosto, per la quale sono previsti spostamenti da parte di 20 milioni di italiani. Come detto il traffico sarà principalmente diretto da Nord a Sud e dalle città verso le località turistiche principali.

Giornate da bollino rosso per il traffico verso il Sud saranno anche quelle del 12 e 13 agosto (quelle che precedono Ferragosto), nelle quali ci saranno i primi movimenti anche dalle località turistiche verso le città. A partire dalla seconda metà del mese invece, i rischi di traffico intenso riguardano soprattutto le tratte inverse, ovvero quelle che portano dal Sud al Nord e dalle località turistiche alle grandi città.