Riconosci il viso di questo cantante? Se sì, hai sicuramente più di 30 anni

Chi si ricorda di questo cantante ha più di 30 anni. Ai suoi tempi era molto amato dagli adolescenti, che urlavano ai suoi concerti.

Ne sono passati di anni dai mitici 2000 e le stelle della musica pop, italiana e straniera, che i millennial tenevano sempre nel loro walkman. Chi oggi ha tra i 30 e i 40 anni si ricorderà sicuramente dell’Europop, di Britney Spears, Christina Aguilera, JLo, passando per i grandi della musica italiana come i Lunapop, Paola & Chiara (riunitesi di recente), gli Eiffel 65 e altri artisti musicali sempre nelle classifiche invernali ed estive.

Ai tempi questi grandi della musica italiana erano nelle classifiche al posto di cantanti come Elodie, Marco Mengoni, Boomdabash, Annalisa e tanti altri. Ai tempi la musica, come le mode, era molto diversa da oggi. C’era tanta dance, tanta pop music ed elettronica. I tormentoni italiani duravano dall’estate all’inverno e non soltanto una stagione come oggi e scalavano anche le classifiche mondiali. Tra questi c’era un gruppo molto amato dagli adolescenti di allora.

Questo cantante lo conosce solo chi ha più di 30 anni, era amato dagli adolescenti

C’erano una volta i Gemelli DiVersi, quelli che cantavano “Mary”. Erano i primi anni Duemila quando questo duo musicale era sempre nelle classifiche. Si trattava di un primo approccio al pop rap, poiché ai tempi erano pochi gli artisti che scalavano le classifiche con un pezzo hip hop. La musica del 2000, come detto, era prevalentemente pop o dance e loro rappresentavano una novità, una ventata di aria fresca. Ma era un rap sano rispetto a oggi, perché nei testi si nascondevano denunce sociali.

Noi ex adolescenti ci ricordiamo perfettamente dei Gemelli Diversi. Quando uscì “Mary” era il 2003 e c’era il FestivalBar. Era un programma musicale in tour nelle piazze italiane, dove salivano sul palco italiani e stranieri. I millennial erano disposti a sabotare le uscite con gli amici per seguire i propri idoli in tv. Perché ai tempi non esisteva Youtube e nemmeno i social network, così come non c’era Spotify e altre piattaforme di musica. Se volevi seguire un cantante famoso due erano le soluzioni: o accendevi Mtv o ascoltavi la radio. Poi, ovviamente, compravi il suo disco o scaricavi la musica su Emule (pratica illegale).

Gli anni d’oro del Festival Bar, tra il 2000 e il 2006, hanno fatto esplodere artisti che tenevano compagnia gli adolescenti e i ragazzini, nati tra il 1980 e il 1990, per diverse estati. Il video della pagina ”Gli anni d’oro di Festival Bar” che sta girando sui social lo dimostra ed è emozionante per chi oggi ha 30 anni e 40 anni rivedere quei ragazzi adolescenti urlare mentre i Gemelli DiVersi cantano “Mary”. Ciò dimostra che gli adolescenti sono uguali in ogni epoca, cambiano solo i tempi e gli idoli musicali.