Barbara d’Urso, la vendetta è servita sul piatto d’argento. Guai per Myrta: Piersilvio corre ai ripari

Barbara d’Urso ha pronta la vendetta nei confronti di Myrta Merlino. Piersilvio Berlusconi corre ai ripari: che cosa sta succedendo.

Da diversi mesi abbiamo visto come Pomeriggio Cinque sia passato nelle mani di Myrta Merlino. Piersilvio Berlusconi ha infatti deciso di non rinnovare il contratto a Barbara d’Urso, ma alla fine sembra proprio che l’ultima a ridere sia la conduttrice napoletana: incredibile ribaltone in Mediaset.

Il palinsesto di Mediaset di quest’anno è stato sconvolto dall’addio di Barbara d’Urso. Mediaset ha infatti voluto liberarsi di tutti quei volti che nel corso degli anni hanno minato la reputazione delle sue trasmissioni. Tra questi troviamo anche la conduttrice napoletana che dopo un iniziale clamoroso successo con Pomeriggio Cinque, nel corso degli anni ha ricevuto sempre meno consensi, arrivando addirittura a perdere la sfida con la concorrenza de La Vita in Diretta.

Proprio per questo motivo il Biscione in vista del nuovo palinsesto televisivo ha deciso di silurare la d’Urso ed affidare la conduzione di Pomeriggio Cinque nelle mani di Myrta Merlino. Nonostante l’alto interesse del pubblico all’inizio per quanto riguarda il nuovo format del talk show, con il ritorno in onda di Alberto Matano e del suo La Vita in Diretta, anche la Merlino è andata in difficoltà. Adesso quindi l’ultima a ridere sembra essere proprio Barbara d’Urso. Andiamo quindi a vedere tutti i dati riguardanti Pomeriggio Cinque.

Barbara d’Urso, la vendetta è un piatto che va servito freddo: Myrta Merlino sta deludendo

Da diverse settimane Pomeriggio Cinque sta deludendo dal punto di vista degli ascolti, a favore della concorrenza della Rai. Infatti mentre gli ascolti di Alberto Matano e de La Vita in Diretta continuano a essere alti, il talk show di Pomeriggio Cinque stenta a decollare. Negli ultimi giorni Mediaset sembrerebbe essere corsa addirittura ai ripari, allungando la trasmissione della telenovela spagnola La Promessa che continua a fare incetta di spettatori. C’è quindi grande sgomento anche per Myrta Merlino.

I continui slittamenti stanno innervosendo e non poco la conduttrice e gli esperti del settore sono pronti a scommettere che questo sia solamente un inizio del ridimensionamento per la conduttrice. Gli unici a essere ancora ottimisti sembrano essere i telespettatori che invece sono convinti che il ritardo di cinque minuti possa far guadagnare qualche punto di share. Bisogna però capire Mediaset cosa ha in serbo per il futuro della trasmissione, con qualcuno che addirittura pensa ad una cancellazione.

A lanciare una clamorosa indiscrezione ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela, scrivendo un post interessante sulla Merlino sul social X. Infatti secondo l’esperto del settore la presentatrice riuscirà a mantenere il suo posto almeno fino a giugno. Allo stesso tempo Candela conferma il suo pensiero secondo il quale l’anno prossimo un’altra personalità televisiva possa prendere il posto della Merlino. Vedremo quindi alla fine che cosa succederà nel futuro di Pomeriggio Cinque.