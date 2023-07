WhatsApp, novità per i canali: sbloccata la situazione

Via libera da parte di Mark Zuckerberg: l’attesa novità dei canali di WhatsApp è pronta praticamente a essere rilasciata.

Da una parte le Community dall’altra i Canali: sono i due filoni a cui Mark Zuckerberg e Meta nel suo complesso stanno prestando più attenzione per migliorare l’esperienza su WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo.

Con le Community, WhatsApp mira a raggiungere tutti i membri con un unico messaggio, attraverso il gruppo Comunicazioni, ma consente anche una migliore organizzazione, in un unico luogo, di gruppi correlati tra loro, passando con estrema semplicità da un gruppo all’altro, ma soprattutto fornisce un valido strumento per creare una sorta di chat ad hoc, incentrate su uno specifico argomento, ancora più focalizzante, a prescindere se si tratti di gruppi piccoli o grandi.

Con i Canali, invece, il focus è sempre lo stesso, un WhatsApp maggiormente indicizzato, in questo caso mediante aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni per favorire uno strumento di trasmissione con cui gli amministratori possono inviare testo, foto, video, adesivi e sondaggi.

Tutto parte da qui

In tal senso è stato rilasciato un nuovo aggiornamento stabile per iOS e disponibile su App Store, un’implementazione per rilasciare l’opportunità di creare canali, a partire da Singapore e dalla Colombia. Come rivelato dai sempre ben informati di wabetainfo, sebbene il registro delle modifiche ufficiale non fornisca informazioni dettagliate sulle nuove funzionalità di questo aggiornamento, si può notare questo significativo passo verso il rilascio definitivo, con una funzione implementata per gli utenti iOS sulla versione stabile dell’app, a Singapore e in Colombia.

Il registro delle modifiche ufficiale menziona ancora notizie riguardanti la navigazione migliorata degli adesivi, insieme a un’ampia raccolta di avatar annunciata con l’aggiornamento di WhatsApp per iOS 23.10.77. Non solo. Ecco l’importante novità, tramite la quale capire in primis come si possa creare dei Canali. Come? Apri la scheda “Aggiornamenti” per sperimentare l’opzione “Crea canale”.

Una volta dato alla luce, l’utente di Singapore e colombiano potrà condividere un link di invito al canale a chiunque, sia tra i suoi contatti sia verso chi lo desidera. Alcuni account potrebbero ricevere questa possibilità già nelle prossime settimane, come indicato nel changelog ufficiale. La possibilità di creare canali è finalmente disponibile, a patto che si installi l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, dall’App Store.

È disponibile anche dopo aver installato l’ultima versione Business. Sarà un aggiornamento decisivo per il suo rilascio a livello globale. Tipica prassi, questa, utilizzata spesso da Mark Zuckerberg, come nel caso dell’esperimento di e-commerce partito dal Brasile.