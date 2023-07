La paura di volare mette in pericolo le tue vacanze? Con questo metodo eliminerai il problema

Quando si ha paura di volare, andare in vacanza può essere dura. Ecco come fare per superarla e viaggiare in modo sereno

L’aereo è uno dei mezzi più controllati e per questo più sicuri al mondo. Nonostante ciò, sono tante le persone che hanno paura di volare.

Questo loro terrore rischia di compromettere viaggi e vacanze, perché chiaramente, per andare in alcuni luoghi del mondo, è l’unico modo veloce di arrivare. In alcuni casi, poi, è anche l’unico modo possibile.

È chiaro che se una persona ha paura di viaggiare in aereo per i più disparati motivi, questo è un limite grande. Significherà soffrire molto durante il volo, se comunque si deciderà di prendere ugualmente l’aereo, oppure non andando, si potrebbero perdere dei viaggi straordinari.

Viaggi alla scoperta di luoghi incantevoli che vale la pena vedere. Secondo gli esperti, il timore di volare è largamente diffuso, più di ciò che possiamo immaginare. Magari l’aereo non lo si prende spesso e quindi non si ha dimestichezza con questo mezzo, e quindi ci vorrà più di un viaggio con esso per prendere familiarità.

Tuttavia, se il timore di volare è così forte da creare crisi di panico, allora è fobia. E a questo punto bisogna prendere delle misure per superarla.

Paura di volare: cosa fare per superarla

Tra i primi consigli degli esperti per superare la paura di stare sull’aereo, è importante informarsi correttamente sulle condizioni legate al volo. Mal interpretare certe situazioni sull’aereo, può infatti generare attacchi di panico.

Sarebbe un’ottima soluzione frequentare dei corsi di gestione della paura che sono offerti da diverse compagnie di volo. Questa potrebbe essere una soluzione per superare questa fobia.

Una buona cosa è anche quella di giungere in tempo in aeroporto. Il fatto di arrivare con il “contagocce” può essere causa di ansia. E ancora, si può optare per scegliere il posto in cui accomodarsi in aereo, decidendo per quello in cui ci si sente maggiormente a proprio agio.

Evitare di bere caffè, tè o alcol prima di salire a bordo. Chiedere supporto agli assistenti di volo è un ottimo modo per tranquillizzarsi. Infine, apprendere delle tecniche di rilassamento può essere molto efficace per potersi calmare durante il volo. Una buona idea è fare del training autogeno sia durante i giorni precedenti alla partenza, visualizzando come sarà il viaggio e tutto ciò che può farvi sentire al sicuro e poi, se necessario, anche in volo.

Siate fiduciosi, abbiate un atteggiamento sereno e andrà tutto benissimo.