WhatsApp non sarà più lo stessa: il cambiamento che stravolge tutto

WhatsApp si sta dirigendo verso un cambiamento che stravolgerà completamente l’applicazione: non sarà più lo stesso.

Se siete appassionati di tecnologia e di telefonia, sicuramente state seguendo con interesse tutte le mosse che Meta sta compiendo in questi mesi per modificare la sua app più diffusa. Da qualche tempo a questa parte il grande capo Zuckerberg ha avviato il passaggio verso il multiverso e questo implica una maggiore connessione e interscambio anche tra tutte le app che detiene la sua azienda.

Impossibile non notare come gradualmente tutti i punti di forza di Instagram stanno giungendo su WhatsApp per rendere la piattaforma di messaggistica istantanea un vero e proprio social. Gli sviluppatori non tralasciano nemmeno le novità presentate dalla concorrenza e infatti nell’ultimo periodo sono giunti i canali e i videomessaggi, versione WA di due delle feature più amate di Telegram.

Passo dopo passo WhatsApp si sta ampliando, assorbendo caratteristiche da ogni dove. In alcuni Paesi viene sperimentata la versione e-commerce che punta a inserirsi in un mercato florido e remunerativo, contemporaneamente vengono ampliate le funzioni di videochiamata per contrastare Meet e Zoom in ambito professionale. Tra qualche anno potremmo trovarci di fronte all’app di comunicazione definitiva che include anche gli store online, un luogo unico in cui poter fare tutto ciò che si può fare navigando sul web.

WhatsApp cambia volto: la nuova interfaccia è moderna e funzionale

Il cambiamento radicale a cui si sta avviando l’app di messaggistica istantanea non può avvenire senza che venga accompagnato da una modifica anche a livello estetico. Non è certo una novità che gli sviluppatori di Meta stiano lavorando da tempo ad una nuova interfaccia utente che risulti più moderna e funzionale rispetto a quella che abbiamo utilizzato sino a ora.

L’interfaccia è in sviluppo sia per sistemi android che per sistemi iOS e di recente il portale WABetainfo ha mostrato a tutti come appare. Dagli screenshot pubblicati dal sito di riferimento per i leak sulle nuove funzionalità di WA, è facile vedere come le icone siano leggermente più smussate e tondeggianti rispetto a quelle attuali, inoltre i toni di verde utilizzati sono più tenui e si adattano alla perfezione sia utilizzando la schermata bianca che quella nera.

Dalle immagini, invece, non è possibile capire se ci saranno delle modifiche nel posizionamento dei menu e dei tasti funzione che siamo abituati a utilizzare. Ciò che si evince è che ci sarà una maggiore pulizia dell’immagine e chiarezza nella disposizione degli elementi a schermo. Non resta dunque che attendere che la nuova UI esca dalla fase beta e venga rilasciata su scala globale.