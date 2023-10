“Cosi diventi miliardario”, il segreto di un uomo che nella vita ha fatto bingo

Un uomo è riuscito a diventare miliardario con un incredibile metodo. Quale strategia ha usato per arricchirsi?

Non tutti possono arricchirsi con facilità. Bisogna studiare per tanto tempo e riuscire a trovare una soluzione efficace. Tutto questo non basta neanche nella maggior parte dei casi, proprio perché i metodi migliori non vengono subito a galla. Ma c’è un uomo che è riuscito ad accumulare così tanto denaro soltanto con una attività che potremmo definire “normale”.

Il segreto di Alessandro Rosano, un miliardario di tutto rispetto, è stato vendere scarpe comode e belle. Nessuno penserebbe ad una simile attività, però quest’uomo è riuscito ad arricchirsi esattamente così. Nato a Torino, il 55enne decise di cambiare per sempre la sua vita nel lontano 2008. Fu proprio in quell’anno che fondò Hey Dude, l’azienda che si occupa tutt’oggi di produrre scarpe comode per tutti i giorni.

Si tratta di calzature leggere, flessibili e sostenibili. A renderle fantastiche è la pianta larga che non stringe il piede. Inoltre i materiali utilizzati sono di alta qualità non inquinanti. Il cotone organico e la pelle riciclata, come anche il sughero, evitano i cattivi odori e rendono le scarpe meravigliose. La suola è sviluppata in EVA brevettata, mentre le solette in memory form che si adattano alla forma del piede e seguono molto bene i movimenti.

Come se non bastasse i lacci elastici non richiedono nessun tipo di allacciatura. Chi le usa si sente comodo e assume una postura elegante, segno del fatto che le scarpe siano state un successo. Inizialmente la società non aveva avuto un grande successo, ma l’attività è decollata nel mercato americano durante la pandemia da Covid-19. È stato quel periodo a permettere alla società di Alessandro Rosano di arricchirsi con le numerose vendite portate a termine.

La gente era curiosa di provare delle nuove scarpe, e Hey Dude ne forniva di interessanti in grandi quantità. In seguito venne acquistata dalla multinazionale Crocs, ma è proprio in questo frangente che Alessandro Rosano incassa 2,5 miliardi di dollari. In questo modo diventa uno degli uomini più ricchi d’Italia. Questo è stato il suo metodo per accumulare una grande quantità di denaro, seppur stia alla larga dai social e dalle persone che vogliono sapere di più sul suo conto.