Whatsapp, la nuova funzione per nascondere il numero e preservare la privacy

Su WhatsApp adesso è in arrivo una funzione per nascondere il numero e di conseguenza preservare la propria privacy: cosa bisogna fare.

Sono tantissimi i metodi su WhatsApp per cercare di proteggere quanto più possibile la propria privacy. Non solo l’applicazione in questi anni ha fatto di tutto per migliorare la sicurezza degli utenti, ma si è cercato anche di aggiungere delle apposite funzioni per far sì che gli account abbiano la possibilità di nascondere i loro dati, come ad esempio il numero di cellulare. Scopriamo quindi cosa dovranno fare tutti gli utenti.

Tra le applicazioni più aggiornate degli store digitali troviamo sicuramente WhatsApp. Il servizio di messaggistica di Meta è il più famoso e utilizzato al mondo e conta ben tre miliardi di utenti attivi in tutto il pianeta, un traguardo che in pochi possono vantare. Per questo motivo il team di sviluppatori è sempre all’opera pronto a garantire il massimo ai propri utenti per quanto riguarda gli aggiornamenti, che sull’app arrivano a cadenza settimanale se non addirittura giornaliera.

In questi anni abbiamo visto come Meta si sia concentrata sulla protezione della privacy degli utenti. Sono diverse le funzioni che in questo senso sono arrivate, a partire dalla crittografia end-to-end che permette solamente agli account interessati di leggere una determinata conversazione. Nel corso dell’ultimo anno invece abbiamo visto la comparsa dei messaggi effimeri che spariscono dopo un determinato periodo di tempo e di foto e video visualizzabili una sola volta. Adesso invece spunta la funzione che vi permette di nascondere il numero di telefono, andiamo a vedere cosa bisogna fare.

WhatsApp, come nascondere il numero di telefono: con questo metodo non dovrete più preoccuparvi

Difendere la propria privacy online è fondamentale, specialmente quando utilizziamo applicazioni come WhatsApp che non solo usiamo in qualsiasi momento ma si visualizzano anche dati sensibili come ad esempio il nostro numero di cellulare. Proprio quest’ultimo dato però si potrà nascondere. Tutto questo merito ad una funzione di WhatsApp che adesso vi permetterà di non mostrarlo agli altri utenti, andiamo quindi a vedere cosa bisogna fare.

WhatsApp ha annunciato di avere in programma l’introduzione di una nuova funzionalità di sicurezza nell’app di messaggistica, che consentirà agli utenti di nascondere il proprio numero di telefono ad altri utenti. Secondo il sito WABetaInfo, questa funzionalità sarà specifica per l’area della Comunità, dove gli utenti possono interagire con persone sconosciute.

Considerando che avere accesso ai numeri di telefono di persone sconosciute potrebbe portare a contatti indesiderati e persino molestie, questa è un’opzione che sicuramente verrà accolta favorevolmente dagli utenti. Questa opzione di sicurezza è attualmente disponibile solo per gli utenti della versione beta di WhatsApp per Android, ma a breve dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti dell’app.