Digitale terrestre, grandi novità in arrivo: sta per cambiare tutto

Il Digitale Terrestre si prepara a cambiare ancora. Ci sono alcune grandi novità in arrivo: di cosa si tratta e come farsi trovare pronti

Il Digitale Terrestre in Italia è un tema che continua a far parlare. Da qualche anno sono partiti i processi per lo switch off al DVB-T2, con un cambio di frequenze che porterà ad un aumento dei canali disponibili gratis e soprattutto all’alta definizione. Di contro, però, è necessario munirsi di TV o decoder di ultima generazione, in grado di agganciare tutte le novità pensate dal Governo.

I tempi si sono dilazionati e ancora non si è arrivati alla deadline definitiva, provocando malcontento tanto nei consumatori quanto nei produttori televisivi. Ma ormai dovremmo essere vicini alla fine, tanto che le novità più grosse stanno per arrivare. In particolare, c’è un’ondata di modifiche ormai prossima, ecco di cosa si tratta e come non farsi trovare impreparati.

Digitale Terrestre, ecco cosa cambierà a brevissimo

Ancora grandi cambiamenti in arrivo con il Digitale Terrestre. Stando a quanto emerso, già in questi giorni stanno modificando e aggiungendo diversi canali sia a livello regionale che nazionale. Ecco perché è bene farsi trovare preparati, andando ad applicare tutte le precauzioni necessarie per continuare a vedere la TV gratuitamente.

A livello nazionale, nel Max Cairo Due è stato cambiato il nome del canale Premio Game presente all’LCN 416. Ora lo trovate come Canale Europa e trasmette in MPEG-4 H.264 a definizione standard nel formato 4:3. È un’emittente disponibile solo sulle TV connesse a internet e compatibili con l’Hbbtv.

A livello regionale, invece, nel Mux Locale 3 del Lazio sono state aggiunte le emittenti Telepontina all’LCN 89, Italia Sera TV all’LCN 94 ed Europa TV all’LCN 114. Come già annunciato, tutti e tre i canali trasmetteranno in MPEG-4 H.264 e in definizione standard.

Ma le novità non sono finite qui, perché ci sono alcune voci che lasciano ben sperare per il futuro. In particolare, sembra che ci siano dei test in corso per il canale Rai Sport HD in onda in HEVC sul digitale terrestre. Addirittura presto potrebbe arrivare Rai 4K, anche sulla piattaforma dtt. Ma aspettiamo conferme o smentite ufficiali da parte degli enti stessi. Se volete agganciare tutte le ultime novità previste, vi basta effettuare una nuova ricerca dei canali. Potete anche attivare la sintonizzazione automatica, così da non perdervi mai nulla.