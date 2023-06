WhatsApp, attenti a questo messaggio: rischiate di far crashare l’app

Non è tutto oro quello che luccica. Tante super funzionalità per WhatsApp, ma anche un messaggio che fa crashare l’app, di questi periodi.

Ormai la modifica tanto attesa in questo 2023, probabilmente la novità più sostanziale di quest’anno anche se di questi tempi Mark Zuckerberg ama stupire i suoi utenti, è sulla bocca di tutti. O meglio, su tutti i cellulari, smartphone o iPhone fa lo stesso: modificare un messaggio su WhatApp ora è possibile. ed è tanto semplice quanto utile.

Basta andare sulla freccetta in alto a destra del messaggio inviato, tenere premuto, si apre un menu a tendina, clic o tap (funziona anche da desktop, se non lo vedete, aggiornate WhatsApp) il gioco è fatto. Con un’unica accortezza: è possibile modificare il messaggio inviato in chat entro e non oltre il quarto d’ora. Una svolta che gli utenti di WhatsApp aspettavano da tempo immemore. Tant’è. Meglio tardi che mai.

Ma non è tutto ora quello che luccica. In mezzo a tante nuove funzionalità in arrivo (e-commerce, restyling sull’interfaccia, eccetera, eccetera) c’è anche una segnalazione di tanti utenti a livello globale, che mette in guardia, in quanto fastidiosissima. Dai social, ma non solo, tantissimi utenti di WhatsApp stanno avvertendo tutti sul non digitare un messaggio molto specifico, in quanto causerebbe misteriosamente l’arresto anomalo dell’app. Un crash a tutti gli effetti, che fa impazzire l’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo.

La soluzione al crash

Un tweet del noto cacciatore di bug, Pandya Mayur, ha condiviso una nuova vulnerabilità su WhatsApp, attivata quando gli utenti aprono una chat individuale o di gruppo contenente un link specifico wa.me/settings. Normalmente, questo collegamento dovrebbe aprire la pagina delle impostazioni dell’app WhatsApp, ma attualmente sta causando arresti anomali, prevalentemente sui dispositivi Android, anche se questo bug è stato notato, in tono minore, anche sugli iphone.

ll bug sembra interessare sia le chat individuali che quelle di gruppo, comprese quelle su WhatsApp Business. Il report afferma che l’apertura di una chat con il collegamento problematico provoca l’arresto anomalo, ma l’app si riavvia normalmente in seguito, a meno che non si rivisiti quel thread di messaggi specifico. Super fastidio, comunque. Si dice che il bug riguardi la versione 2.23.10.77 di WhatsApp per Android, anche se è possibile che siano interessate anche altre versioni.

L’unico modo per evitare che si blocchi è quello di aprire la versione web: da lì, condizionale d’obbligo, si potrebbe eliminare il messaggio e tutto dovrebbe tornare alla normalità. “Non inviare questo messaggio (http://w.me/settings) a nessuno in chat” il consiglio-alert di Pandya mayur.