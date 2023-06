iPhone, l’annuncio che spiazza i fan di Apple: non è lo smartphone il prodotto più atteso

Il WWDC di Apple parte col botto, in arrivo una notizia che spiazza tutti e potrebbe scalzare l’iPhone dal prodotto più atteso dell’anno.

E’ iniziato l’Apple Worldwide Developers Conference 2023, la conferenza annuale del colosso di Cupertino che tutti gli appassionati dei dispositivi griffati dalla Mela più famoso al mondo aspettano trepidanti. E’ iniziata col botto e andrà ben oltre la fine della convention, prevista per venerdì 9 giugno.

iOS 17 e i nuovi iPhone, una serie di iniziative che terranno tutti col fiato sospeso, sia la ristretta cerchia che guarderà il WWDC 2023 direttamente all’Apple Park, chi in streaming tramite la piattaforma del colosso di Cupertino.

Sono attese tantissime novità. Tutti gli occhi saranno puntati su Apple, pronta ad annunciare una serie di aggiornamenti, tra cui qualcosa di tanto atteso ma totalmente nuovo. Le voci diffusesi negli ultimi giorni che hanno preceduto l’evento di Apple, aumentano a dismisura, sintomo che qualcosa di tanto credibile quanto sorprendente potrebbe davvero arrivare.

Il coup de théâtre

Tim Cook potrebbe aver deciso di sfruttare il WWDC 2023 per un autentico colpo di teatro. Oltre che rivelare tutti i soliti aggiornamenti software, da iOS all’iPadOS, passando per macOS e watchOS, Apple potrebbe svelare il tanto atteso visore per realtà virtuale (VR), un dispositivo che da tempo stuzzica la fantasia di addetti ai lavori e semplici appassionati: “occhiali-gadget” e sembra che siano finalmente pronti per essere rilasciati a livello globale.

Come la maggior parte dei lanci di Apple, i dettagli rimarranno saldamente nascosti fino all’ultimo secondo, ma l’attesa può essere ingannata dai rumors. Tutti verso un’unica direzione, quindi quantomeno credibili. Esperti di tecnologia e analisti ipotizzano che il nuovo dispositivo Apple offrirà immagini 4K ad altissima risoluzione, talmente performanti da essere utilizzati sia sia per il lavoro sia, particolare non sottovalutare affatto, per il gaming: un mondo sempre più affollato di player (oramai consuetudine perfino a livello di smartphone), un mercato in continua evoluzione. Non solo.

Le riunioni virtuali potrebbero essere rivoluzione, come se i partecipanti fossero tutti vicini, in un’unica stanza. Anche il gaming vivrà una esperienza immersiva completamente nuova. C’è chi ipotizza anche la funzione di realtà mista, che potrebbe anche fornire agli utenti immagini, informazioni e dati che verranno sovrapposti al mondo reale che li circonda. Roba pazzesca. Come il design di questi visore, in classico stile Apple: alcuni rapporti suggeriscono che il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di portare il vetro curvo sul suo auricolare, per renderlo più comodo da indossare. Altro che iPhone!