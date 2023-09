Web developer, la figura più richiesta del momento: cosa fa, quanto guadagna e come diventarlo

Hai sentito parlare del lavoro da web developer e vuoi scoprire che cosa fa? Ecco tutto quello che devi sapere su questa figura così tanto richiesta.

Il mondo del web continua a svilupparsi con una velocità incredibile e per questa ragione chi decide di lavorare in tale ambito ha un ruolo cruciale per le aziende, per cui è sempre più richiesta la presenza di figure simili.

Uno tra i lavori che stanno interessando sempre più persone e che le attività necessitano in maniera crescente, è la professione del Web developer. Sia ragazzi molto giovani sia persone più adulte si stanno appassionando a questi studi, perché permettono di ottenere uno stipendio davvero ottimo senza dover necessariamente conseguire una laurea. È importante sapere però che si tratta di un percorso molto difficile, poiché bisogna possedere una grande quantità di competenze a livello informatico e sono argomenti che non tutti riescono a comprendere.

La figura del Web developer: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo

Definiamo innanzitutto qual è il ruolo di un web developer: il ruolo di questa figura è quello di progettare, costruire e gestire sia siti web sia le applicazioni. Esistono tre diverse categorie in cui si possono dividere gli sviluppatori:

• Back-end developer: chi decide di optare per questa strada andrà a occuparsi dei processi di sviluppo interni di siti web e di applicazioni, per esempio gestendo i server e quindi gestendo tutto ciò che sta alla base e che permette una buona riuscita per lo sviluppo del prodotto finale

• Front-ent developer: chi decide invece di specializzarsi in questo settore andrà a eseguire la manutenzione di quelle parti dei siti o delle app con le quali l’utente interagisce in maniera diretta, come per esempio il link e bottoni da aprire

• Full-stack developer: infine chi opta invece per questa direzione vorrà dire che saprà svolgere entrambi i ruoli sopra definiti

Per diventare Web developer bisogna seguire dei corsi specifici che permettano di acquisire tutte le competenze di base necessarie per poi specializzarsi in seguito. Infatti bisogna conoscere la teoria alla base della programmazione, saper scrivere codici efficaci, conoscere tutti i linguaggi di programmazione, i database e le tecnologie front-end.

Inoltre, saranno ovviamente necessarie diverse ore di allenamento a livello pratico per poter capire come si lavora sul campo. Per quanto riguarda lo stipendio, un fattore determinante riguarda quanti anni di esperienza si abbiano in questo settore. In media però si può affermare che in Italia un Web developer guadagni circa sui 30 000 euro all’anno.