Se usi le app di fitness ma non vai in palestra, dovresti conoscere un segreto: c’è qualcosa che ancora non ti hanno detto

Per restare in forma è fondamentale seguire un regime alimentare salutare e svolgere regolarmente attività fisica. Proprio soffermandosi su quest’ultima è risaputo come a rivestire un ruolo importantissimo sia la motivazione.

Sono ormai tantissime le app di fitness da poter utilizzare per restare in forma. Ma quest’ultime sono più efficaci rispetto ad affidarsi ad un personal trainer? Ebbene, fornire una risposta univoca a tale quesito, molto probabilmente, non è possibile. Questo perché molto dipende dalle proprie inclinazioni personali. Per utilizzare le app, ad esempio, bisogna inserire le varie informazioni richieste e un allenatore virtuale provvede a suggerire un piano di allenamento da seguire.

Gli esercizi proposti sono in genere diversi l’uno dall’altro, al fine di non annoiare. Tante sono le persone che apprezzano questi servizi e hanno riscontrato ottimi risultati. Secondo Anthony Papathomas, psicologo dello sport e del fitness, così come riportato sul sito della BBC, queste applicazioni non possono però sostituire i personal trainer umani. Questo perché “con una relazione interpersonale è possibile ottenere una maggiore sensibilità ai bisogni personali” come ad esempio un allenamento che non risulta di proprio gradimento o se non si è dell’umore giusto.

“Non sono sicuro”, ha sottolineato il dottore “che il tipo di avviso che si riceve sul telefono tenga necessariamente in considerazione il fatto che siamo esseri umani con interessi contrastanti al di fuori della nostra salute e forma fisica”. Un personal trainer umano, invece, tende a essere più empatico e consigliare esercizi graditi. Questo, però, non vuol dire che si debbano demonizzare le app. Anche quest’ultime, infatti, si rivelano essere molto utili. Come sottolineato dal consulente di marketing Tom Bourlet, ad esempio: “L’app mi ha aiutato a stabilire gli obiettivi da raggiungere ogni settimana“.