Rivoluzione WhatsApp: arriva un modo tutto nuovo per utilizzarlo, salti di gioia

Una nuova rivoluzione è pronta a colpire tutti gli utenti di WhatsApp. Adesso farete i salti di gioia per utilizzarlo: che cosa cambia.

In questi mesi abbiamo potuto vedere come le novità sono sempre dietro l’angolo quando si parla di WhatsApp. L’ultimo aggiornamento dell’applicazione di messaggistica sta facendo gioire milioni di utenti. Adesso potrebbe cambiare tutto, con una funzione in grado di arricchire il servizio di messaggistica di Meta come mai era successo prima: scopriamo cosa accadrà.

Sono sempre tantissime le novità presenti su WhatsApp. In queste ore infatti sta per arrivare un nuovo importantissimo aggiornamento in grado di rivoluzionare l’applicazione. Negli ultimi mesi abbiamo potuto notare diverse funzioni che hanno cambiato radicalmente il servizio di messaggistica di Meta. Infatti il team di sviluppo ha iniziato ad incrementare gli strumenti per l’utenza a partire dai messaggi effimeri, che scompariranno dopo un determinato periodo di tempo.

Sempre per rafforzare la sicurezza e la privacy dell’utenza, in questi mesi abbiamo visto l’introduzione di foto e video visualizzabili una sola volta, con il team di sviluppo che sembra pronto a fare lo stesso anche per i messaggi vocali. Dell’ultima settimana invece la novità delle locked chat, che adesso potranno essere difese con password o impronta digitale. Adesso però gli utenti stanno ricevendo un nuovo strumento che cambierà per sempre WhatsApp. Andiamo quindi a scoprire di cosa si tratta.

WhatsApp, l’ultima novità la cambierà per sempre: di cosa si tratta e come funziona

WhatsApp a breve è pronta ad introdurre un’altra possibilità per l’utente. Infatti l’applicazione di messaggistica permetterà all’utenza mondiale di scegliere un username univoco e successivamente condividere il proprio contatto tramite il nome scelto. Questo è l’ennesimo segnale del profondo cambiamento che sta colpendo WhatsApp negli ultimi mesi, con Meta che pian piano lo sta trasformando in qualcosa in più di un semplice servizio di messaggistica istantanea.

L’ultima funzione in arrivo per gli utenti ricorda molto quanto già visto su Telegram. Questi nomi utenti quindi permetteranno di chattare con qualcuno senza sapere il loro nome. Una svolta non da poco e che dimostra ancora una volta come WhatsApp stia prendendo sempre di più le sembianze di un social network. Come si può intuire facilmente gli username non sono altro che dei nomi utente che adesso potranno essere utilizzati dai vari account.

Questa novità è spuntata fuori da WaBetaInfo. Il portale specializzato ha infatti scoperto quali sono tutte le novità in arrivo con la Beta 2.23.11.15 di Android appena rilasciata dal colosso Meta. All’interno delle impostazioni del profilo, a breve, comparirà una casella inedita con la scritta username, identificato da una semplice @. Con questa nuova funzione l’utente sarà più protetto da tutte le comunicazioni di spam, ma soprattutto potrà chattare con altri contatti senza il bisogno di sapere il numero di telefono.