I segni super permalosi sono proprio loro. Fai massima attenzione non sono semplici da gestire

Se conoscete qualcuno che si arrabbia per un nonnulla, fate caso al suo segno zodiacale. Se è permaloso, probabilmente è nato sotto questa costellazione.

Con loro, non si può mai scherzare. Se la prendono per ogni minima cosa, non capiscono quando si è ironici e pensano sempre di essere attaccati. Quante persone conoscete che sono così? Tante, ne siamo certi. Ma non fategliene una colpa. Sapete che essere così permalosi è dovuto al loro segno zodiacale? Ecco quali sono quelli più difficili da gestire, tra i dodici dello Zodiaco.

Avremo tutti nella nostra comitiva persone del genere. Amici che vanno presi con le pinze perché, se in quel momento hanno i cinque minuti, come si suol dire, sarebbero capaci di prendersela anche per uno scherzo molto banale. Essere permalosi, infatti, non può essere definito un difetto in senso assoluto. Ma, sicuramente, quando si ha a che fare con qualcuno così, il rapporto è davvero difficile da essere portato avanti.

Se anche tu hai un amico o un’amica che se la prende per nulla, che si scalda anche quando non sarebbe necessario, fai caso al segno sotto cui è nato quasi sicuramente, la sua costellazione sarà una di quelle che adesso passiamo in rassegna.

I segni zodiacali più permalosi

Al primo posto, tra i segni più permalosi, mettiamo il Cancro. Come vi dicevamo prima, essere permalosi non può essere considerato un difetto tout court. E, infatti, succede che tra i più permalosi vi sia il Cancro, proprio perché parliamo di uno dei segni più sensibili tra i dodici dello Zodiaco. La sua capacità di entrare in empatia lo rende anche molto vulnerabile, quindi si sente ferito anche quando, effettivamente, non dovrebbe.

Al secondo posto, i nati sotto il segno dei Pesci. Si tratta di uno dei segni che maggiormente vive di sogni. Ovviamente, non potrebbe farlo se non avesse una sfera spirituale così marcatamente spiccata. Ma, attenzione, avere un’indole così pronunciata porta anche a essere molto soggetti a delusioni di ogni tipo.

Va detto comunque, che, essendo uno dei segni più spirituali tra tutti quelli dello Zodiaco, i Pesci riescono a trovare dentro loro stessi, attraverso la meditazione soprattutto, la forza per superare eventuali delusioni e momenti di rabbia.

Infine, la Vergine. Si tratta di uno dei segni più precisini e pignoli. Inevitabile che un tratto del genere non possa che esporre i nati sotto questa costellazione a delusioni (e, quindi, momenti di rabbia e risentimento) più di molti altri. Faranno molta (forse, a volte, eccessiva) attenzione ai cambiamenti del tono e al linguaggio del corpo.

E, quindi, spesso capiterà loro di interpretare in maniera eccessiva qualche cosa di impercettibile per gli altri. Essendo molto pignoli, non accettano particolarmente le critiche e, anzi, le vedono come delle offese personali. Per cui, vanno presi con le pinze.