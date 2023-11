Recensioni false su Amazon: come scoprirle in maniera semplice, il metodo infallibile

Sono pericolosissime e ingannatrici, ma difendersi è possibile. Ecco come riconoscere le recensioni false su Amazon.

Nella settimana del Black Friday sono in moltissimi a visitare i vari siti di e-commerce per acquistare prodotti scontati e a prezzo minore.

in questo periodo infatti è possibile trovare delle occasioni uniche per poter acquistare ciò di cui avevamo bisogno, ma ad un prezzo minore. Tuttavia, è altrettanto facile cadere in tranelli e inganni appositamente realizzati per farci comprare prodotti inutili. Ecco perché vogliamo mostrarti come scoprire le recensioni false su Amazon ed evitare quelle che sono delle vere e proprie truffe.

Come scoprire le recensioni false su Amazon

Purtroppo il fenomeno delle recensioni false su Amazon è piuttosto diffuso. Molto spesso vengono inseriti finti feedback (ovviamente tutti positivi) per incentivare i clienti all’acquisto, ma si tratta solamente di truffe. Tuttavia un modo per difendersi c’è eccome: ecco come riconoscere le recensioni false su Amazon.

Leggendo il testo di una recensione è possibile ottenere interessanti informazioni sulla sua veridicità. Il modo migliore per capire se una di queste è falsa è fare attenzione alla lunghezza e al tono. Se queste sono piuttosto brevi, allora potrebbe essere un primo campanello di allarme. Inoltre, se il giudizio rimane troppo sul vago e non spiega nel dettaglio perché questo è positivo, allora potrebbe essere fasullo. Un altro aspetto a cui fare attenzione è il linguaggio usato nel testo.

Molto spesso un indice di falsità è un lessico particolarmente celebrativo ed esageratamente positivo. Per poter trovare una recensione falsa è di aiuto anche ottenere informazioni utili sul recensore. Andando su “Visualizza tutte le mie recensioni” è possibile leggere quali indicazioni questo utente ha rilasciato e in che modo le ha scritte. Sarà piuttosto facile capire se si tratta di uno user veritiero o se rilascia pareri falsi “per lavoro”.

Amazon ci mette nelle condizioni di capire meglio quali sono le recensioni più affidabili. Se accanto ad un feedback c’è la dicitura “Acquisto verificato“, vorrà dire che quell’utente ha effettivamente comprato quel prodotto e, dunque potrebbe essere maggiormente affidabile. Se ti trovi davanti ad una recensione palesemente falsa potresti fare qualcosa per evitare che queste continuino ad ingannare i clienti. Un’ottima idea è usufruire della possibilità di “Segnalare un abuso” tra le opzioni che ci mette a disposizione Amazon.