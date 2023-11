Rebus difficile, ma forse tu sei più bravo degli altri: il migliore lo ha indovinato in 10 secondi

Ti reputi una persona parecchio intelligente e perspicace? Allora mettiti alla prova con questo complicato rebus: solo in pochi riescono.

Con l’avanzare della tecnologia, Internet è diventato una risorsa davvero formidabile. Cliccando un solo tasto del proprio smartphone, infatti, si ha la possibilità di entrare in un mondo virtuale, capace di dare risposte anche alle domande più assurde e permetterci di trascorrere del tempo libero in totale spensieratezza. Quante volte, ad esempio, durante una pausa di lavoro o un break, ti è capitato di prendere il tuo cellulare? Ecco, oggi ti diamo l’opportunità di passare quei pochi minuti di libertà mettendo alla prova la tua intelligenza.

Girovagando sul web, sono davvero tantissimi i test in cui puoi imbatterti per testare il tuo livello di perspicacia. I più comuni sono quelli visivi o, addirittura, quei giochi dove devi rintracciare le differenze tra le due immagini in minor tempo possibile, è vero. Ultimamente, però, stanno letteralmente spopolando tra tutti gli amanti di Internet i rebus.

Hai presente quell’insieme di figure e parole, che – solo dopo aver individuato il loro significato – davano una frase di senso compiuto? Ecco, proprio quelli! Il rebus che ti proponiamo oggi ha un livello di difficoltà piuttosto alta. Osserva attentamente l’immagine in alto e, in solo 30 secondi, indovina la risposta giusta. Se ci riesci, significa che hai un’intelligenza pazzesca.

Tempo scaduto: qual è la soluzione di questo complicato rebus?

Hai osservato con attenzione tutte le immagini presenti nel rebus? Se sì, non avrai assolutamente alcun problema a indovinare la risposta giusta e a scoprire qual è la frase richiesta. In caso contrario, invece, ti chiediamo di impegnarti un’altra decina di secondi per risolvere in autonomia il test. Altrimenti, non devi fare altro che continuare a leggere l’articolo e scoprire la soluzione insieme a noi.

Allora, analizziamo insieme l’immagine. Nella prima riga abbiamo due lettere dell’alfabeto e l’immagine di due tori. Quindi, la risposta finale non è altro che S – TORI – A, no? Una volta individuata la prima parola, passiamo alla seconda, leggermente più lunga rispetto a questa ed anche un po’ più complicata. Anche in questo caso, ci sono due mani, una donna con una mela e la sillaba Le.

La soluzione, quindi, è: MEDI (perché la freccia pone l’attenzione su queste dita della mano) – EVA – LE. Facilissimo, non trovi? La risposta finale a questo divertente rebus è: Storia Medievale. Adesso cosa dici? Eri riuscito a trovare la soluzione oppure no?