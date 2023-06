Queste app con virus scaricate da 420 milioni di persone: cancellale immediatamente!

Un malware di nome SpinOK è stato riscontrato in numerose app presenti sul Google Play Store. Se le avete sul vostro smartphone fareste bene ad eliminarle.

Tendiamo a fidarci dei servizi offerti dal Play Store, scaricando spesso app su app che possono soddisfare al meglio i nostri bisogni. Alcune di queste, però, agiscono sotto mentite spoglie: probabilmente faranno ciò che vi aspettate facciano, ma sotto traccia utilizzano un malware per estrarre i vostri dati personali e, successivamente, li mandano a malintenzionati.

Più o meno, questo scenario è riconducibile a ciò che è capitato recentemente. La società di sicurezza informatica Doctor Web ha riportato, infatti, la presenza di uno spyware in alcune delle app presenti sul Play Store. Se possedete una di queste app che vi elencheremo a breve, disinstallatele immediatamente o i vostri dati personali potrebbero essere in pericolo.

SpinOK, il malware scaricato da 420 milioni di persone

Lo spyware in questione, chiamato SpinOK da Doctor Web, pretende di essere un SDK (Software Development Kit) di marketing, ovvero un framework utilizzato dagli sviluppatori per aggiungere alcune funzionalità alle loro app, come mini-giochi, attività a premi e quant’altro per coinvolgere gli utenti e farli restare sull’applicazione. Nel frattempo, però, SpinOK aggira i proxy presenti sul dispositivo e invia a server remoti le informazioni presenti, mettendole in mano a cyber criminali. Non solo, è in grado anche di copiare o rubare il contenuto di file e appunti presenti sul telefono.

La ricerca di Doctor Web evidenzia che SpinOK ha infettato circa 101 app sul Play Store, con un numero di download totali che si aggira sui 420 milioni. Le app più scaricate – quindi quelle che potreste avere anche voi sul vostro smartphone – sono numerose, dunque fareste bene a controllare se le avete:

Noizz : almeno 100 milioni di download;

: almeno 100 milioni di download; Zapya : almeno 100 milioni di download;

: almeno 100 milioni di download; VFly : almeno 50 milioni di download;

: almeno 50 milioni di download; MVBit : almeno 50 milioni di download;

: almeno 50 milioni di download; Biugo : almeno 50 milioni di download;

: almeno 50 milioni di download; Crazy Drop : almeno 10 milioni di download;

: almeno 10 milioni di download; Cashzine : almeno 10 milioni di download;

: almeno 10 milioni di download; Fizzo Novel: almeno 10 milioni di download;

Ce ne sono molte altre, quindi vi consigliamo di controllare la lista ufficiale delle app infette che si trova facilmente sul web. Per chi invece non le avesse ancora, non preoccupatevi: Google ha già provveduto a toglierne la quasi totalità dal suo Play Store, tutelando i futuri utenti Android. Se invece avete – o avevate – una di queste app, prendete in considerazione di eseguire una scansione con un antivirus sul vostro dispositivo, per eliminare eventuali tracce lasciate dal malware.