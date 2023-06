Instagram, irrompe l’Intelligenza Artificiale nell’app: cambia tutto per gli utenti, cosa fare adesso

Alla fine anche Instagram è pronto alla svolta dedicata all’intelligenza artificiale. Scopriamo come verrà introdotta nel social di Meta.

L’intelligenza artificiale sembra essere proprio la tecnologia del futuro, tant’è che tra le numerose novità introdotte adesso anche Instagram è pronta ad implementarla all’interno della piattaforma. Meta ha un’idea ben chiara su come apportare questa aggiunta ad uno dei social network più amati al mondo. Scopriamo quindi cosa succederà a breve per tutti gli utenti.

Instagram è sicuramente la piattaforma di condivisione foto più amata al mondo e prima dell’avvento di TikTok era senz’ombra di dubbio il social network più amato dal mondo. Sotto il colosso Meta ha subito numerose trasformazioni, dovute anche alla concorrenza del prodotto di ByteDance che durante la pandemia ha visto la sua popolarità crescere a dismisura. Proprio per questo motivo nella home di Instagram da diverso tempo sono stati introdotti i Reels, vale a dire brevi video che prendono spunto da TikTok.

Ma le novità non sono di certo finite qua, visto che da un paio di mesi gli sviluppatori hanno introdotto anche le ‘Note’. Questi sono dei contenuti testuali visualizzabili solamente per per 24 ore, proprio come accade per le stories, con l’utente che potrà anche scegliere se riservarle solamente agli amici più stretti. Adesso però pare proprio che Instagram voglia puntare sull’intelligenza artificiale. Scopriamo come Meta intende applicare l’innovativa tecnologia al social di condivisione foto.

Instagram introduce l’intelligenza artificiale: come funzionerà

Instagram, la popolare piattaforma di social media di Meta, sta lavorando su una nuova funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale (IA) per migliorare l’esperienza degli utenti, rendendola più divertente e coinvolgente. Secondo quanto rivelato dall’esperto di ingegneria inversa Alessandro Paluzzi, questa innovazione consentirà ai chatbot di rispondere alle domande e fornire consigli. Scopriamo quindi l’obiettivo di Meta con questa novità.

L’obiettivo di Instagram è quello di implementare l’IA in diversi formati di conversazione, compresi gli stickers. Gli stickers, creati dagli utenti stessi per esprimere il loro stato d’animo, possono essere utilizzati da altri utenti all’interno dei messaggi diretti. Paluzzi ha condiviso uno screenshot dell’interfaccia dell’applicazione, che mostra l’opzione di scegliere tra circa 30 diverse personalità di IA, in modo da trovare quella più adatta alle esigenze di ogni utente.

All’interno della notifica, Instagram incoraggia gli utenti a scoprire il modo migliore per esprimersi utilizzando questa intelligenza artificiale e offre aiuto nella stesura dei messaggi. Inoltre, è possibile utilizzare questo chatbot per rispondere ai messaggi menzionando l’utente con il simbolo @, consentendo un accesso diretto a questa nuova funzione. Instagram quindi ha come obiettivo arricchire l’esperienza degli utenti introducendo l’IA nelle conversazioni e nelle interazioni, offrendo un modo più entusiasmante per utilizzare la piattaforma.