Questa Volkswagen nuova puoi riuscire a comprarla a soli 3500 euro: ecco come

C’è un’automobile nuova della Volkswagen che può essere acquistata addirittura a soli 3.500 euro. Ecco come fare per poterla comprare.

Tra le automobili più affidabili in circolazione ci sono proprio quelle create dalla casa automobilistica della Volkswagen. Quest’ultima è una delle case più popolari e antiche della storia automobilistica. Infatti, è nata durante la dittatura di Adolf Hitler nel 1937, con l’obiettivo di fornire al popolo tedesco una macchina per la famiglia. A quei tempi il Nazismo aveva anche lo scopo di addolcire una parte della popolazione, in modo particolare la classe media.

Per questo motivo ordinò la realizzazione di veicoli che potessero essere sicuri e a basso costo. Il primo progetto di automobile per il popolo fu affidato all’ingegnere Ferdinand Porsche, che nel 1936 presentò i primi tre prototipi. Oggi la Volkswagen è una delle case automobilistiche più famose al mondo e, attualmente, sembra che sia possibile acquistare un’automobile nuova a soli 3.500 euro.

Volkswagen nuova a soli 3.500 euro

Si tratta dell’automobile chiamata Volkswagen up!, una city car molto elegante e dotata di un portellone tutto in vetro con 4 sedili e un grande bagagliaio (chiaramente in proporzione con le sue dimensioni). Inoltre, è presente anche una versione a 5 porte, la quale ha i vetri posteriori apribili.

Questa nuova automobile è dotata di uno sterzo molto stabile, di un motore da 1.0 litri e una potenza di 65 CV. In più ha un costo estremamente ridotto, soprattutto grazie ad alcuni incentivi: sconti regionali e provinciali e agevolazioni comunali. La Regione Lombardia ha da poco inserito delle nuove agevolazioni per tutti coloro che risiedono nella regione, tra le quali c’è il programma “Rinnova Autovetture 2023”, che ha lo scopo di aiutare i lombardi a sostituire la proprio automobile con una a zero emissioni, oppure a basse emissioni. Ma come si fa ad accedere a queste sovvenzioni? Bisogna innanzitutto rottamare un’auto a benzina, per la precisione fino alla classe Euro 2.

Dopodiché sarà possibile accedere ai benefici offerti dalla Regione Lombardia, e anche agli incentivi nazionali. Per quanto riguarda l’esempio della Volkswagen up!, si potrebbe avere addirittura una riduzione del costo fino a 12.000 euro. Un altro esempio si trova nella provincia autonoma di Trento.

Infatti, per agevolare l’acquisto di veicoli elettrici che costano meno di 50.000 euro, sono stati stanziati incentivi per sostituire le automobili a benzina o a diesel fino a Euro 5. Gli incentivi consistono in 3.000 euro per rottamare il proprio veicolo e 2.000 euro per sostituirlo. Ciò vuol dire che per acquistare una Volkswagen up! bastano circa 11.000 euro. Inoltre, è possibile richiedere contributi fino al 30 giugno per acquistare un’automobile elettrica, rottamando il veicolo a benzina o a diesel, anche al Comune di Firenze.