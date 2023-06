Promozioni Amazon, incredibile regalo agli abbonati: gratis per tutti

Tra le varie promozioni lanciate da Amazon di recente, c’è un incredibile regalo per tutti gli abbonati. Sarà completamente gratis!

Se siete soliti utilizzare Amazon per effettuare i vostri acquisti online, allora sicuramente sarete già a conoscenza dell’incredibile programma di fidelizzazione che da anni la compagnia americana porta avanti per “non far scappare” tutti i consumatori. In particolare grazie a Prime, un servizio in abbonamento che permette di accedere ad una miriade di servizi aggiuntivi.

Come per esempio la consegna gratuita, Prime Video, Prime Music, subscription a Twitch e molto altro. In questi giorni, non si parla che del Prime Day 2023, con le date di luglio che finalmente sono state annunciate. Ma non è finita qui, perché c’è un incredibile regalo che è stato pensato dal colosso statunitense per i propri abbonati, ed è riscattabile gratuitamente sin da subito!

Regalo di Amazon, puoi riscattarlo ora gratuitamente

Amazon ha deciso di fare un fantastico regalo a tutti i suoi utenti abbonati al servizio Prime. È possibile riscattarlo sin da ora gratuitamente, così da poter usufruire dei vari vantaggi che anche questa volta l’azienda americana ha deciso di fornire ai propri utenti. Così da non perdersi nulla e avere tutto sempre a portata di mano.

Stiamo nello specifico parlando di Kindle Unlimited, un servizio tanto caro a chi è solito leggere e-book tramite il proprio dispositivo Kindle. Registrandovi ora al servizio e creando un account, avrete ben 90 giorni di prova gratuita da sfruttare. Molto utile considerando che l’estate è arrivata e c’è molto più tempo libero a nostra disposizione, da poter sfruttare anche per leggere quel romanzo che da tempo avevate adocchiato.

Grazie a Kindle Unlimited, avrete la possibilità di accedere ad oltre un milione di e-book da leggere come e dove volete. Oltre che sui Kindle di Amazon, è possibile sfruttare il servizio anche tramite PC, smartphone e tablet. E se utilizzi contemporaneamente più dispositivi, sarà tutto sincronizzato. Troverete segnalibri, note e punti di lettura in maniera semplice e veloce, così da poter continuare a leggere in ogni momento e da qualsiasi dispositivo. Un’occasione unica e da non lasciarsi sfuggire, per l’ennesimo regalo di Amazon che vuole fidelizzare la propria clientela a suon di benefici riscattabili gratuitamente.

Ti basta andare sulla pagina dedicata, cliccare sul pulsante “Iscriviti Ora” e seguire le indicazioni per completare l’iscrizione. Dovrete inserire il metodo di pagamento, che vi servirà solo al termine dei tre mesi qualora voleste proseguire con la sottoscrizione. In caso contrario, vi basterà disattivare il tutto e non pagherete nulla.