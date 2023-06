Proteggi il cuore e riduci il colesterolo LDL: 5 soluzioni che ti aiuteranno a stare bene e metterti in forma

Per ridurre il colesterolo LDL e proteggere il cuore si possono mettere in atto cinque soluzioni che doneranno benessere all’organismo.

Colesterolo cattivo e cuore sono strettamente collegati. Alti valori del primo comportano danni al secondo. Vediamo come evitare il problema.

Il colesterolo LDL è una lipoproteina che ha un ruolo fondamentale nel trasporto del colesterolo nell’organismo. Viene solitamente denominato “colesterolo cattivo” perché associato allo sviluppo di malattie cardiovascolari. I danni possono arrivare nel momento in cui i livelli di LDL superano i limiti consentiti nel sangue. Si accumulano, infatti, depositi sulle pareti delle arterie e formano delle placche che causano un restringimento delle arterie stesse. L’arteriosclerosi malattie cardiache.

Le placche limitano il flusso sanguigno e ciò può causare ictus, infarto miocardico e angina pectoris. Da qui l’importanza del monitoraggio del colesterolo LDL e di ridurre eventuali valori elevati nel sangue. Per gestire la lipoproteina ed evitare problemi di salute anche grave si possono seguire alcuni consigli pratici che se adottati come abitudini salveranno il cuore.

Come proteggere il cuore abbassando i livelli di colesterolo LDL

I livelli di colesterolo nel sangue si scoprono da una semplice analisi del sangue. In caso di valori alti è bene consultare subito un medico e capire con lui qual è la strada migliore da percorrere per risolvere il problema. Se, invece, i valori sono nei limiti comunque alti è bene intraprendere subito delle azioni per abbassarli ed evitare che salgano ulteriormente.

Le cinque soluzioni da mettere in atto sono

adottare una dieta salutare che limiti l’assunzione di grassi saturi (carne rossa, formaggi grassi, prodotti da forno) e il consumo di colesterolo (uova e frattaglie). Meglio scegliere grassi sani come olio d’oliva, noci, semi e avocado e aumentare l’assunzione di fibre (verdure, frutta, cereali integrali);

fare regolare attività fisica specialmente aerobica come camminare, nuotare o correre;

mantenere un peso salutare evitando sovrappeso e obesità;

evitare il fumo che aumenta i livelli di colesterolo LDL nel sangue e dunque il rischio di malattie cardiache oltre a causare problemi respiratori;

limitare l’assunzione di alcool o evitarlo totalmente per ridurre i rischi di ictus e infarto al minimo.

Una volta scoperto che si soffre di colesterolo LDL alto è bene seguire questi consigli, chiedere indicazioni al medico curante o professionista della salute e sottoporsi frequentemente alle analisi del sangue per monitorare con costanza i livelli della lipoproteina. Si potrebbe dover indagare sulle cause all’origine del problema. Ricordiamo, infatti, che il colesterolo alto può essere una malattia ereditaria causata da un’alterazione genetica.