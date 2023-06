Playlist su Spotify, come crearla facilmente su ogni dispositivo

Ecco come creare facilmente una playlist su Spotify da ogni dispositivo. Vi basta seguire questi comodi e semplici passaggi

Spotify è una delle piattaforme di streaming musicale più popolari al mondo. Fondata nel 2006, Spotify offre agli utenti l’accesso a milioni di canzoni e podcast, nonché la possibilità di creare playlist personalizzate, seguire gli artisti preferiti e scoprire nuovi generi musicali.

Una delle caratteristiche principali di Spotify è la sua vasta gamma di contenuti musicali, che vanno dalle ultime novità alle vecchie hit del passato. Gli utenti possono cercare le loro canzoni preferite, artisti o album tramite il motore di ricerca integrato o navigare tra le playlist curate da Spotify per scoprire nuovi generi musicali.

Inoltre, Spotify offre diversi podcast, che vanno dallo sport alla politica, dalla cultura popolare alla scienza. Gli utenti possono ascoltare i propri podcast preferiti e seguire i creatori di podcast per rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo podcast.

Spotify, come creare subito una playlist

Una delle funzionalità più utilizzate dagli utenti di Spotify sono le playlist personalizzate. Le playlist permettono agli utenti di creare una raccolta di canzoni che rappresentano il loro gusto musicale e di ascoltarle in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Per creare una playlist, gli utenti devono selezionare la voce “Playlist” nella barra di navigazione principale e poi cliccare su “Crea playlist”. Inserire il nome della playlist nel campo “Dai un nome alla tua playlist” e premere “Crea” per salvare la playlist. Tuttavia, se si desidera saltare questo passaggio, Spotify assegnerà automaticamente un nome alla playlist.

Una volta creata la playlist, è possibile aggiungere nuove canzoni facendo clic su “Aggiungi brani” e poi selezionando il simbolo “+” per aggiungere le canzoni suggerite nella sezione “Suggeriti”. Gli utenti possono anche cercare nuove canzoni e artisti tramite il motore di ricerca integrato e aggiungere le loro canzoni preferite alla playlist.

Inoltre, gli utenti di Spotify possono anche condividere le proprie playlist con gli amici tramite link o su social media. Questo permette agli utenti di mostrare il proprio gusto musicale e di scoprire nuove canzoni e artisti tramite le playlist degli amici.

In generale, Spotify è una piattaforma di streaming musicale completa e facile da usare, che offre agli utenti l’accesso a milioni di canzoni e podcast. Le playlist personalizzate sono uno dei modi più comodi per ascoltare la propria musica preferita e gli utenti possono creare playlist in base ai loro gusti musicali e condividerle con gli amici. Se si è alla ricerca di una piattaforma di streaming musicale, Spotify è sicuramente una scelta da considerare.