PC top di gamma al prezzo più basso di sempre: l’offerta Amazon è da cogliere al volo

State cercando un PC top di gamma ma non volete spendere un capitale? Allora questa offerta Amazon è ciò che fa per voi

Al giorno d’oggi, avere un PC funzionale e potente in casa è diventato un requisito fondamentale. In particolare a seguito dello scoppio dell’emergenza pandemica e quindi dello smartworking che è diventato realtà in moltissime vite. Ma non solo, perché sempre più consumatori utilizzano il proprio computer anche solo per giocare o navigare in rete. Ecco perché bisogna valutare bene la scelta prima di comprarne uno nuovo.

Per i più esigenti che vogliono un computer top di gamma con specifiche tecniche in grado di supportare anche le azioni più pesanti, sicuramente potrebbe esserci bisogno di metter mano al portafogli in maniera importante e spendere anche più del dovuto. Ma non sempre, perché è giusto analizzare con cura ciò che il mercato ha da offrire (offerte comprese). A tal proposito, Amazon ha messo in vendita un dispositivo top di gamma a prezzo ridotto.

PC top di gamma su Amazon, scheda tecnica e quanto costa

State cercando un PC top di gamma? Allora Amazon potrebbe avere ciò che fa per voi. Ci sono diversi modelli infatti che si possono trovare in vendita a cifre poche volte così basse. Stiamo nello specifico parlando dell’ASUS Zenbook S 13 Flip, che potete trovare alla cifra di soli 1399 euro, con uno sconto pari al 7% per un prezzo mai così basso fino ad ora!

Questo dispositivo ha un display touchscreen NanoEdge OLED con cornici ultrasottili e un ampio rapporto di aspetto 16:10. I colori saranno molto vividi e dettagliati, con una fedeltà cromatica conforme agli standard con la certificazione PANTONE. Dotato di un sistema audio stereo Dolby Atmos, ha un amplificatore smart con un suono potente e coinvolgente.

Impossibile non citare il processore Intel Core di 12esima generazione, con una scheda grafica Intel Iris Xe che garantirà prestazioni fuori dal comune. Troverete di default installato Windows 11, sistema operativo reinventato da Microsoft e che offre un’esperienza di uso totalmente nuova e coinvolgente. Infine, essendo un PC Flip, potrete utilizzato in modalità laptop, tenda, stand e tablet. La cerniera ErgoLift è spiegabile a 360°, dunque potete muovere lo schermo come meglio credete. Sono stati fatti tutti i test di apertura e chiusura del caso, il sistema è praticamente indistruttibile! Se volete acquistarlo, cliccate su questa pagina e leggete tutte le informazioni.