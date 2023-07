Oggi potete portarvi a casa ben 4 videogiochi gratis, sono titoli incredibili!

Vorreste giocare a qualcosa di nuovo e che non si vede spesso? Questi nuovi titoli vi sorprenderanno allora: provateli.

Non abbiamo sempre la possibilità di provare dei nuovi giochi sorprendenti. Di solito le piattaforme tendono a mettere nel loro negozio virtuale diversi giochi acquistabili, ed è in quel momento che è importante cogliere l’occasione. Ma c’è una piattaforma che non delude nessuno dei suoi utenti quando si tratta di provare nuovi giochi.

Stiamo parlando di Steam, uno dei migliori portali per i videogiochi. Valve, la società che l’ha sviluppata, ci regala da sempre delle ottime opportunità. Lo sta facendo anche ora mettendo a disposizione nuovi titoli gratis. Avremo la possibilità di provare ben quattro giochi differenti tra loro! Vediamo insieme quali sono questi prodotti.

Il primo è It is Just a Story, ed è un gioco basato su un contesto horror post-apocalittico e di sopravvivenza. Potremo vivere un’esperienza paurosa arricchita da avventura, jumpscare e narrazione. Se siete alla ricerca di un gioco che vi faccia tenere il fiato sul collo, questo è quello che fa al caso vostro.

Di seguito troviamo Reaper’s Isle, un altro gioco horror open-world e stealth. L’obiettivo sarà quello di cercare la figlia scomparsa del protagonista evitando creature fantasma pericolose. L’ambientazione è un’isola misteriosa molto tetra e raccapricciante, nella quale potremo imbatterci anche in misteri tenebrosi.

Quattro nuovi giochi su Steam, sono davvero eccezionali: mai visti dei titoli così avvincenti

Il terzo gioco è qualcosa che si avvicina alla realtà, seppur non troppo. COVID 23: Test Labs è un gioco horror in cui dovremo vivere nuovamente l’esperienza del Covid-19. Lo scopo è di indagare su questo virus nei misteriosi laboratori dove si pensa sia stato creato, cercando di recuperare prove importanti e di salvare più persone possibile. Nel frattempo dovremo anche combattere contro creature mutate.

E infine parliamo della quarta proposta, cioè Five Nights At Smog’s. Come suggerisce il nome stesso il gioco si ispira al famosissimo Five Nights At Freddy’s, per cui aspettatevi di sopravvivere un bel po’ di notti prima di vincere. Attenzione anche agli jumpscare, elemento fondamentale e che rende questo gioco molto spaventoso.

Per scaricare i giochi gratuiti è sufficiente recarsi su Steam e poi cercarli. Dopo aver attivato l’account basterà cliccare sul banner “Avvia Gioco”, che potete trovare su tutti e quattro i giochi di cui abbiamo parlato. Così facendo verrà avviato il download e, una volta completato, potrete giocarci tranquillamente. I giochi non hanno una data di scadenza per il momento.