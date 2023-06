Novità WhatsApp: nuova tastiera emoji che rende felice gli utenti

Le emoji da anni, su WhatsApp ma non solo, sono una forma di comunicazione a tutti gli effetti, che si evolve portando ancora novità.

C’è chi, soprattutto trai ragazzi della Gen Z, scrive in chat utilizzato solo quelle faccine, simili ma non uguali, tecnicamente parlando, alle emoticon, partite per un lungo viaggio globale (nel tempo) dal Giappone a fine anni ‘90, che hanno fatto il giro del mondo.

Hanno il vantaggio di esaltare il dono della sintesi e fanno risparmiare un sacco di tempo, la controindicazione è che soprattutto tra i giovani la lingua italiana si sta perdendo, a livello di grammatica e di punteggiatura. Tant’è. Le emoji sono un segno tangibile del nostro tempo: spopolano nei social, ormai sono presenti in maniera importante perfino nelle email, per non parlare nelle app di messaggistica istantanea, di cui WhatsApp è la numero uno per distacco.

Ebbene, proprio dall’applicazione fiore all’occhiello di Mark Zuckerberg e di Meta, arrivano interessanti novità su una nuova tastiera emoji, che rende certamente felici gli utenti. Quelli della Gen Z sicuramente, ma anche qualsiasi utente. Alzi la mano chi non ha mai usano un’emoji? Braccia alzate non se ne vedono.

Tolti tutti i bug?

Nella versione WhatsApp beta per Android 2.23.12.13, i sempre ben informati di wabetainfo, hanno scovato e condiviso una tastiera ridisegnata, volta a migliorare l’esperienza dell’utente, proprio tramite le nuove forme, a tutti gli effetti, di comunicazione. Una GIF e un selettore di adesivi riprogettati sono stati rilasciati anche ad alcuni beta tester dopo aver installato l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.12.0.70 dall’app TestFlight.



Chi l’ha provato ha notato un’esperienza migliorata simile, riapparsa dopo un periodo nel quale la funzione non era più disponibile, avente ora importanti modifiche di questo aggiornamento. In primis è stata introdotta una nuova funzionalità, ossia la possibilità per gli utenti di scrollare la tastiera verso l’alto, ottenendo di fatto una visione più ampia. Le schede per accedere alle sezioni GIF, sticker e avatar sono state spostate più in alto. Una nuova disposizione della condivisione dei media e dei pulsanti della tastiera emoji, come annunciato già da WhatsApp.

Il fatto che sia di nuovo disponibile per i beta tester sta a significare due cose. La prima è che i bug esistenti diciamo nella versione embrionale, dovrebbero (condizionale d’obbligo) essere stati tolti durante la disabilitazione della tastiera ridisegnata per affrontare i problemi segnalati dagli utenti. La seconda? Se è nuovamente disponibile per i beta tester (quelli che hanno installato l’ultima beta di WhatsApp per l’aggiornamento Android dal Google Play Store) vuol dire che siamo vicini al suo rilascio nella versione definitiva. Test permettendo.