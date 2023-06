Sta pensando ancora alla ex: se fa una di queste cose vuol dire che la ama ancora

Ci sono segnali e gesti che lasciano supporre come sia chiaro che stia ancora pensando all’ex. Ecco i più frequenti

“Parole, parole, parole”, recitava una più che nota canzone di Mina. Ed è proprio così, le parole non contano nulla se alcune azioni dicono ben altro.

Come nel caso di una persona che pensa ancora all’ex, ma dice che non è assolutamente così. Nella vita dobbiamo imparare ad ascoltare attentamente parole, sensazioni e osservare gesti, segnali, perché ci diranno molte più verità di quante possano uscire dalla bocca di qualcuno.

D’altronde, non è semplice uscire da una relazione in cui si era molto coinvolti e poi cominciarne un’altra come nulla fosse. Questo può accadere, in realtà, se il cuore non era realmente coinvolto, ma se lo era, bisogna concedersi il tempo di rimarginare le ferite lasciate dalla rottura.

E di certo, iniziare subito un’altra relazione non è proprio ciò che ci vuole. Se dunque stai conoscendo una persona e vuoi capire se pensa ancora all’ex, ci sono dei segnali che potrebbero indicare che in effetti, è così.

Pensa ancora alla sua ex: i campanelli d’allarme

Tra i segnali più frequenti c’è quello che i due si sentano ancora. E non si tratta di sentirsi sporadicamente, ma se la storia è finita da qualche mese e continuano a scriversi tutte le settimane o chiacchierano di frequente sui social, c’è il pericolo che ci sia ancora qualcosa in sospeso tra di loro.

E se dice che c’è solo amicizia e non vuole tagliare i ponti con l’ex, iniziate a ipotizzare di essere voi, ad allontanarvi, perché forse l’altra persona non è realmente pronta per un nuovo inizio.

Se durante una serata romantica nomina l’ex continuamente, allora è un chiaro segnale d’allarme, che c’è ancora un legame non risolto. Altro segnale, è se vedere l’ex con un’altra persona gli suscita ancora forti emozioni, come la gelosia, allora significa che ci pensa ancora.

Altri campanelli d’allarme sono il fatto che racconta ancora momenti che hanno vissuto insieme, oppure guarda ancora i profili social della ex. E la cosa peggiore poi, accade se magari vi paragona all’ex, perché è come se stesse cercando in voi quella persona che ormai non può più far sua.

Se poi, continua a star male per la rottura con l’ex, è il caso di non iniziare nulla con lui. Se notate questi e altri segnali, chiedetevi se ciò che volete è stare con una persona che pensa ancora a un’altra. Magari, sarebbe meglio cercare qualcuno che ha mente e cuore liberi e dove c’è spazio per una nuova relazione.