Mangiare nello spazio, come si nutrono gli astronauti? Molte bene grazie al “pranzo speciale”

Come potrete immaginare per gli astronauti è necessario mangiare nello spazio. La loro alimentazione è a dir poco speciale: ecco cosa mangiano.

Sono diverse le missioni spaziali che in questi anni hanno stupito l’essere umano. Ovviamente durante i periodi nello spazio gli astronauti devono comunque mangiare per sopravvivere. La loro dieta, seppur speciale, riesce comunque a soddisfare a pieno il fabbisogno calorico. Scopriamo quindi cosa mangiano durante il loro soggiorno spaziale.

Quando parliamo del nostro organismo dobbiamo pensare ad una macchina che deve essere trattata con il massimo della cura. Per questo motivo è indispensabile avere una corretta alimentazione per far sì che il nostro corpo abbia le giuste energie per affrontare una giornata. Mangiare correttamente diventa importante soprattutto quando viviamo in una situazione di forte stress.

L’esempio più classico da fare sono ad esempio gli astronauti che durante le loro missioni spaziali mettono il loro corpo in condizioni di grande stress. Per questo motivo una dieta corretta diventa indispensabile per affrontare il loro lavoro. Anche da un punto di vista psicologico, nello spazio gli astronauti cercano di mantenere le loro abitudini terrestri, consumando tre pasti al giorno. Scopriamo quindi cosa mangiano questi professionisti e perché la loro dieta soddisfa tutto l’apporto di micro e macro nutrienti.

Mangiare nello spazio, l’incredibile alimentazione degli astronauti: quali alimenti utilizzano

Rispetto ai primi anni di esplorazione spaziale, adesso gli astronauti hanno a disposizione tutti gli alimenti che servono per il fabbisogno giornaliero e che occupano il minimo spazio. Inoltre i cibi presenti nella navicella riescono a garantire loro il giusto apporto giornaliero, vale a dire 1.900 calorie al giorno per la donna, e fino a 3.200 calorie per l’uomo. Inoltre inizialmente questi alimenti erano o disidratati o liofilizzati, con un’alimentazione di certo non gratificante ma in grado di reintegrare le sostanze perse.

Rispetto ai primi viaggi, però, le abitudini alimentari degli astronauti sono sicuramente migliorate. Adesso è possibile introdurre anche degli alimenti che richiedono acqua come alcuni piatti di pasta, mentre alcuni possono essere consumati nella loro forma naturale, come possono essere frutta o alcuni dolci come possono essere brownies e budini. Inoltre nella Stazione Spaziale Internazionale c’è anche un fornetto per riscaldare i cibi. Per rendere più appetibili i pasti è possibile anche aggiungere ketchup, senape e maionese.

Sale e pepe sono disponibili solamente in forma liquida visto che in assenza di gravità o in micro-gravità gli astronauti non possono cospargere le spezie sul proprio cibo. Ad oggi, quindi, grazie al progresso tecnologico gli astronauti possono giovare di un’alimentazione quanto più gradevole possibile e soprattutto che non intacca l’apporto nutrizionale. Anzi qualche settimana prima di partire gli astronauti riescono anche a scegliere i pasti da portare sulla navicella.