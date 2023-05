Ogni segno zodiacale ha il suo colore fortunato: qual è il tuo? Scoprilo subito

I segni zodiacali sotto cui siamo nati influenzano anche i nostri gusti cromatici. Ecco a ciascun segno il proprio colore preferito e fortunato

In tempi in cui l’armocromia domina le cronache e le argomentazioni, anche politiche, non possiamo non dedicare anche noi spazio ai colori. Che vita sarebbe una vita in bianco e nero? Scialba, senza alcun tipo di emozione. Ma sapete che ognuno di noi ha il suo colore fortunato? Tutto ciò dipende dal segno zodiacale sotto cui siamo nati.

Come ben sappiamo, molto del nostro essere dipende dal segno zodiacale sotto cui siamo nati. La nostra indole, le nostre passioni, le nostre peculiarità. E le decisioni che prendiamo, da quelle che riguardano la sfera professionale, a quelle personali, sono molto influenzate dalle stelle che stanno lassù in cielo.

Allora, andiamo a vedere quali siano i colori fortunati per i segni dello zodiaco. Sapete che ogni segno ha il suo? Facciamo una rapida carrellata che, però, potrà tornarvi utile nella vita di tutti i giorni. E non solo nella scelta del colore di un abito da indossare in un’occasione importante.

I colori fortunati dei segni zodiacali

Ci sono segni zodiacali, infatti, che amano i colori accesi. Tra questi menzioniamo sicuramente l’Ariete, la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, l’Acquario e i Pesci. Per loro, i colori che contano sono quelli brillanti e che emettono calore, come il rosso, il giallo, il giallo oro o l’arancione.

Questi segni indosseranno spesso abiti di questi colori. Lo farà per esempio, l’Ariete, ma anche la Bilancia. Si tratta di due segni che, solitamente, guidano persone molto pacate e moderate. Che, però, per darsi la forza di portare aventi i loro progetti di vita, spesso traggono le energie da questi colori che sprigionano calore.

Così come gli Acquario e i Pesci, da sempre tra i segni maggiormente idealisti e sognatori, amano molto il giallo, che, come sappiamo, è il colore dell’oro e, quindi della ricchezza. Colore che fa da contraltare al poco peso che, solitamente, danno al denaro.

Il Toro, il Capricorno e i Gemelli, invece, si rivedono molto nel verde. E’, ovviamente, il colore della natura per antonomasia. Un colore fortunato per questi tre segni, con il primo che, come è noto, è tra i segni più forti tra i dodici dello Zodiaco, mentre il secondo che, solitamente, rappresenta persone un po’ più ombrose e che, infatti, predilige la tonalità scura.

I Gemelli, invece, sono il segno duplice per eccellenza e che, quindi, ha anche una venatura di blu tra i suoi colori preferiti e fortunati. Blu, anch’esso colore della natura, prediletto da segni come il Leone, segno forte e deciso, che, quindi, tramite il blu sprigiona tutta la sua carica.

Chiudono la nostra rassegna, il segno della Vergine. Si tratta di uno dei segni più precisi e pignoli dell’intero Zodiaco, che predilige il viola. Mentre il Cancro, persona pura e carismatica, sceglierà spesso il bianco. Per il suo abbigliamento, ma anche per i suoi luoghi del cuore.