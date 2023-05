La Rivoluzione Whatsapp prende spunto dal suo principale competitor

WhatsApp torna a “copiare” Telegram e le due applicazioni continuano la sfida come migliore servizio di messaggistica istantanea. Ma cosa è successo ora? Andiamo a scoprirlo insieme.

Nonostante da sempre l’app della nuvoletta verde abbia ricevuto maggiori risposte sul mercato, nel numero di download, va detto che quella con l’icona blu ha avuto un maggiore successo sotto il punto di vista della sicurezza e di molte altre funzionalità.

Tutti questi vantaggi visti con Telegram però non si sono rivelati protagonisti di una migrazione con moltissimi, forse anche per abitudine, che continuano a prediligere WhatsApp. Sfruttando questa notorietà l’applicazione targata Meta ha deciso di aggiornarsi e di fornire ai suoi utenti funzionalità sempre nuove, alcune delle quali già presenti proprio nell’app rivale.

Tra le nuove funzionalità in fase di studio però ce n’è una che potrebbe indispettire i produttori di Telegram, perché in un certo senso a lungo ha rappresentato il loro vero marchio di fabbrica. Al momento siamo solamente in fase di test, ma vedremo cosa accadrà quando tutto sarà effettivo. E non è da escludere che possano partire anche delle azioni legali soprattutto se non verranno rispettati i temi da rispettare quando si apporta una modifica che può far pensare anche a un plagio.

Come cambierà WhatsApp? Pronti alla rivoluzione

La nuova build di Whatsapp per Android, cioè la 2.23.11.15, ha svelato alcuni particolari cambiamenti che non possono essere assolutamente fatti passare in secondo piano. Interessanti novità sono state svelate dal team di WABetainfo che ha mostrato come alcune di queste siano letteralmente ispirate a Telegram. E dalle parole di approfondimento capiamo già che ci potrebbero essere in futuro dei problemi da risolvere.

Pare che WhatsApp stia valutando l’idea di creare un nome utente univoco per ogni account, un’idea in fase di sviluppo e che vedrà la luce non in tempi rapidi. La nuova funzionalità sarà integrata tra le informazioni del profilo e permetterà di avere maggior privacy con i nostri utenti che non vedranno il nostro numero di telefono come accade proprio nell’applicazione principale competitor. Non sappiamo quando tutto questo potrà accadere, ma quello che appare evidente è che è una novità epocale che permetterà anche di conoscere persone di cui non abbiamo il numero di telefono senza però andare a disturbare la loro privacy. Con questo passo WhatsApp potrebbe mettere in ginocchio Telegram e far migrare quei pochi utenti che per motivi di sicurezza la stanno preferendo al momento.