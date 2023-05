Il tuo Iphone è sempre scarico? Alcuni trucchi per far durare la batteria più a lungo

Il tuo iPhone si scarica troppo velocemente? Ecco cosa fare se non hai una presa a disposizione



Ti sei mai chiesto perché la batteria del tuo iPhone sembra scaricarsi così velocemente? Se sì, non sei solo. La durata della batteria dell’iPhone è uno dei problemi più comuni che gli utenti Apple incontrano, soprattutto quando il dispositivo inizia a invecchiare. Molti di noi portano il caricabatterie con sé per evitare di rimanere con l’iPhone spento in momenti cruciali.

Se però non abbiamo nemmeno una presa a disposizione, come ci muoviamo? Non temere, ci sono modi per far durare la batteria più a lungo e ottimizzare la gestione della batteria del tuo iPhone. Oggi ti proporremo cinque trucchi che possono aiutarti a farlo. Questi non faranno miracoli, ma in casi di emergenza o quando prevedi di trascorrere una lunga giornata fuori, possono fare la differenza.

Sfrutta la Funzione di Risparmio Energetico

Il primo trucco consiste nell’utilizzare la funzione di risparmio energetico dell’iPhone. Questa funzione è progettata per preservare la durata della batteria del tuo dispositivo. L’iPhone suggerisce automaticamente di attivarla quando la batteria scende sotto il 20%, ma è possibile attivarla anche manualmente quando necessario. Questo ridurrà temporaneamente le attività in background, come i download e l’aggiornamento delle email, fino a quando non sarai in grado di ricaricare completamente il tuo iPhone.

Abbassa la Luminosità dello Schermo

Il secondo trucco è semplice: riduci la luminosità dello schermo. L’illuminazione è una delle funzioni più energivore del dispositivo. Questa opzione è attivata di default quando attivi la modalità di risparmio energetico, ma puoi anche farlo manualmente attraverso le impostazioni del tuo iPhone.

Disattiva Bluetooth e Localizzazione

Alcune applicazioni utilizzano molta più energia di altre: i social media, le mappe e altri servizi che utilizzano la localizzazione geografica o il Bluetooth sono particolarmente affamati di batteria. Disattivare la localizzazione e il Bluetooth può aiutare a risparmiare la batteria del tuo iPhone quando è più necessario.

Disattiva gli Aggiornamenti in Background

Gli aggiornamenti in background delle applicazioni possono consumare una quantità significativa di energia della batteria. Puoi disattivare questa funzione per risparmiare energia.

Usa la Modalità Aereo

La modalità aereo, infine, può essere un vero salvavita quando la batteria è quasi esaurita. Questa funzione disattiva contemporaneamente la connessione Wi-Fi, la connessione dati, la rete voce e il Bluetooth, permettendo al tuo iPhone di risparmiare molta energia. Puoi attivarla facilmente attraverso le impostazioni del tuo iPhone o dal centro di controllo.

Questi cinque trucchi non possono allungare la durata della batteria all’infinito, ma sono sicuramente utili per aiutarti a gestire meglio la durata della batteria e ridurre la frequenza con cui devi cercare una presa per ricaricarla. Così potrai affrontare quelle lunghe giornate in movimento senza preoccuparti di rimanere con il telefono spento.