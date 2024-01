Il buffering ti rende impossibile guardare Netflix? Ecco tre consigli utili per stabilizzare il segnale Wi-Fi

Netfllix ha rivelato tre semplici passaggi da seguire per migliorare la velocità del Wi-Fi ed evitare il buffering.

Capita spesso agli abbonati di Netflix di sentirsi frustrati quando si trovano nel bel mezzo di un film avvincente e Internet inizia a non funzionare. Tuttavia, i tecnici del popolare servizio streaming hanno rivelato i passaggi da adottare per evitare il buffering.

Gli esperti hanno escogitato dei modi semplici per migliorare la velocità del Wi-Fi, facili da eseguire e che non costano un centesimo. Innanzitutto, consigliano di avvicinare il router e il dispositivo. Idealmente, dovrebbero essere nella stessa stanza. Infatti, più il PC o laptop è lontano dal Wi-Fi, più lenta diventa la velocità di Internet. Di seguito, scopriamo tutte le informazioni utili che hanno rivelato.

Netflix: i consigli utili per evitare il buffering costante

Gli esperti hanno sottolineato che non è necessario mettere il computer accanto al router per riprodurre in streaming i programmi preferiti su Netflix, ma posizionarlo più vicino è meglio per evitare il buffering. Bisogna poi assicurarsi che non ci siano muri spessi, soprattutto di cemento, tra il dispositivo e il router. Non tutti, infatti, sono uguali: alcuni hanno una potenza del segnale forte, altri no. Se si riscontrano altri problemi con il buffering, si può anche provare ad allontanare il modem da altri dispositivi ed apparecchi wireless.

La cucina di solito è una scelta sbagliata dove mettere il dispositivo Wi-Fi perché è piena di gadget che possono interferire con la velocità di Internet. Potrebbe essere efficace capire dove il segnale nella casa è più forte, piuttosto che spostare il router ovunque. L’app Heatmapper può essere d’aiuto, ma occorre registrarsi per una prova: il servizio permette di avere una mappa del segnale Internet, così da sapere dove aspettarsi velocità di download lente o addirittura interruzioni della connessione.

Gli esperti tecnici di Netflix consigliano inoltre di tenere il modem in uno spazio aperto, sollevato dal pavimento. Infatti questi ottengono una ricezione migliore quando si trovano su una scrivania o su uno scaffale. In molte case le prese elettriche sono posizionate vicino al pavimento, tuttavia è consigliato sistemare il router in un’area alta nella stanza.

In questo modo si hanno migliori possibilità di diffondere segnali forti in lungo e in largo nella stanza e di connettersi. Dare al modem la visuale ideale significa massimizzare il potenziale di Internet. Al contrario, appoggiarlo sul pavimento, potrebbe anche farlo rimanere bloccato da mobili o apparecchi elettronici. In conclusione, è importante tenere il Wi-Fi lontano da altri oggetti, soprattutto se sono di metallo e assicurarsi che i dispositivi possano vederlo.