Marco Mengoni: non solo musica, c’è un’altra passione a cui non può rinunciare

Marco Mengoni non è solo un cantante favoloso: c’è infatti un’altra passione a cui non può rinunciare che non immaginereste mai.

I fan sono andati in estasi alla notizia: Marco Mangoni è davvero così! Che fosse un’artista di grande talento in molti l’hanno capito ma che arrivasse fino a tanto, davvero nessuno lo avrebbe mai creduto. A quanto pare, non ha solo una voce che incanta e con la quale ha fatto innamorare il mondo intero. Cantautore dell’anima, è davvero un vero creatore di opere eccezionali.

La sua ultima iniziativa indimenticabile non ha a che fare con una canzone. Non sappiamo esattamente quale sia il suo animale preferito ma di certo una sua passione in particolare vi sconvolgerà. Saputa questa verità, lo amerete ancora di più: non potrebbe essere diversamente! Assolutamente “magico”, in molti vorranno conoscere il suo segreto. Si sa, a volte ci sono persone uniche e fantastiche che sono le sole a riuscire a fare cose incredibili.

Un vero capolavoro in terra che solo un appassionato potrebbe riuscire a fare. Sempre irresistibile con il suo grande sorriso, è sicuramente uno degli artisti dell’ultima generazione che non smette mai di sorprendere. E voi vi sareste mai immaginati che un cantante come lui, nel suo cuore, conservasse un segreto simile? Adesso non ci resta che capire a che cosa ci stiamo riferendo.

Marco Mengoni: scoppia la passione segreta

L’annuncio è stato dato non molto tempo fa, durate un’intervista che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Le sue parole sono arrivate come un filmine a ciel sereno: Marco Mengoni ha qualcosa a cui tiene veramente tanto. Si tratta del frutto della sua seconda passione dopo la musica. E sicuramente anche voi non lo avreste mai potuto immaginare. Stiamo parlando di una pianta ma non di una qualsiasi, bensì di una rara.

La verità è che Marco Mengoni tiene tantissimo al suo basilico, che però ha un qualcosa di speciale. Quello in suo possesso, diversamente da ciò che si può comprare sarebbe sempreverde, andando contro a quanto succede in natura: questa pianta, infatti, di solito è stagionale. Nel descrivere la sua fedele “amica”, gli occhi dell’artista sono diventati lucidi testimoniando quanto effettivamente la passione per la natura del cantautore sia grande.

Tra tute le piante di cui questo grande artista si prende cura, c’è questo speciale basilico che ha assunto la forma di una pianta bonsai con tanto di arbusto. L’incredibile rivelazione è stata fatta dallo stesso Marco Mengoni durante un’intervista rilasciata a “RDS”, ripresa in un video che sta spopolando su Instagram. Vi sareste mai immaginati quale fosse l’altra grande passione del cantante? Si tratta dunque di un uomo che crea capolavori anche con le sue mani e non solo con la sua voce.