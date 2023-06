Foto perfette da veri influencer? Ecco i trucchi “del mestiere” che non conoscevate

Volete scattare foto perfette da veri influencer ma non sapete come fare? Ecco i trucchi del mestiere da provare subito

Il vostro sogno è quello di diventare influencer sui social ma non sapete proprio come fare? Dovete sapere che, per far sì che il vostro profilo cresca velocemente su internet e possa guadagnare tanti follower e interazioni, c’è tanto lavoro dietro che dovete conoscere nei dettagli. Nessuno è diventato conosciuto per caso, ma anzi ci sono delle tecniche che è bene seguire per riuscire a guadagnarsi sempre più popolarità.

Innanzitutto, dovreste pensare ad una tipologia di contenuti da pubblicare sul vostro profilo. Che possono essere esperienze personali, cibo, viaggi, musica e via dicendo. A questo punto, pensate ad un piano editoriale fatto di foto, video, storie, reels e chi più ne ha più ne metta. Cercate di spaziare e di coprire più campi possibili. Infine, dovete anche tenere conto della qualità visiva di foto e video. Se non sapete da dove iniziare, ecco alcuni trucchi del mestiere per scatti praticamente perfetti!

Foto da influencer col vostro telefono, seguite questi trucchetti veloci

Se il vostro sogno è di diventare influencer, dovete partire dal dare il giusto peso alla qualità degli scatti su smartphone. Ci sono infatti alcuni trucchetti che vi torneranno utili, garantendovi il massimo della resa visiva senza dovervi munire di potenti fotocamere professionali e reflex.

Con un device Android, per prima cosa aprite l’app Fotocamera e andate in Impostazioni. Scorrete fino all’opzione dell’HDR automatico e attivatela. Così in ogni momento lo smartphone catturerà ancora più dettagli, con contrasti di luci e ombre più definiti. Sempre dalle impostazioni, attivate anche la griglia. In questo modo, avrete un supporto aggiuntivo e non farete più foto storte o con proporzioni errate.

Tornate alle impostazioni e aprite la sezione dei Metodi di scatto. Qui trovate per esempio il pulsante mobile dell’otturatore, utilissimo per modificare alcuni dettagli della fotocamera direttamente col dito, vedendo a vostro piacimento quanta luce entra nella fotocamera.

Infine, potete pensare di attivare i comandi vocali per lo stato sempre dalla sezione Metodi di scatto. Pronunciando comandi come ‘Cheese’, ‘Scatta’ o ‘Sorriso’, vedrete che la foto verrà salvata in automatico senza dover utilizzare la vostra mano. Nulla di più semplice, seguite questi veloci passaggi e vedrete che le vostre foto saranno più belle e nitide che mai. Proprio come quelle delle influencer più importanti in Italia e al mondo.