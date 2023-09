Elon Musk, è la fine di un’era: cosa non ci sarà più su X

Ennesima rivoluzione su X, al secolo Twitter. Elon Musk ha deciso per un cambiamento storico: è la fine di un’era

Dal momento dell’acquisizione, Elon Musk e Twitter hanno fatto parecchio discutere. Innanzitutto per alcune delle manovre pensate dal miliardario sudafricano, come il taglio al personale e l’introduzione della spunta del verificato a pagamento. E poi per tanti altri micro-cambiamenti, fino ad arrivare al rebranding totale in X.

E non sembra essere finita qui perché, stando agli ultimi rumors, ci sarebbero tante altre idee che frullano nella testa del fondatore – tra le altre cose – di Tesla. Sembra infatti che sia in fase di rilascio un cambiamento epocale per la piattaforma. Che andrà ad interessare soprattutto gli utenti di vecchia data, costretti a dire addio ad uno dei servizi che in assoluto ha più segnato la storia di Twitter prima ed X poi. Ecco di cosa si tratta.

Cambiamento storico per X: la novità pensata da Elon Musk

Una notizia che girava già da qualche tempo, e che ora è diventata ufficialmente realtà. X si prepara ad un altro – l’ennesimo – cambiamento storico, di distacco rispetto a quello che era Twitter. Una volontà chiara e precisa quella di Elon Musk, che non ha neppure troppo nascosto da quando ha acquisito le azioni dell’azienda.

Prepariamoci a dire addio per sempre al termine retweet. I nuovi termini di servizio introducono ufficialmente i repost, un modo tutto nuovo per definire quella funzione che permette di condividere sul proprio profilo un contenuto scritto da altre persone. Ovviamente il tutto è collegato al fatto che Twitter non esiste più, e dunque nemmeno la denominazione retweet ha un fondamento logico.

I nuovi Termini entreranno ufficialmente in vigore il prossimo 29 settembre e, seppur molto simili a quelli che sono attivi ad oggi, presentano una piccola ma sostanziale novità. Che è quella di cui vi abbiamo parlato. Al posto di “per la trasmissione, la distribuzione, il retweet, la promozione o la pubblicazione di tali Contenuti“, ora il documento reciterà: “per la trasmissione, la distribuzione, il repost, la promozione o la pubblicazione di tali Contenuti“.

Ma non è finita qui, perché pare ci saranno anche alcune novità ulteriori. Il termine Twitter verrà infatti rimosso del tutto, una cinquantina di volte secondo quanto raccolto da alcuni esperti che hanno potuto leggere tutto il documento aggiornato. Prosegue quindi senza sosta la rivoluzione di Elon Musk, pronto a dare il via ad una nuova era per X.