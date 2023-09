Noleggio auto a lungo termine: comprare l’auto è sconveniente ormai | Il mega risparmio

Noleggiare a lungo termine le automobili sta diventando molto vantaggioso: lo stanno facendo tutti. Perché si risparmia tanto?

La pratica NLT, cioè il noleggio a lungo termine, sta diventando sempre più conveniente negli ultimi tempi. Spendere i propri soldi per noleggiare una automobile, anziché acquistarla in maniera permanente, è diventata una attività comune ormai. E i vantaggi che offre non sono nemmeno pochi se paragonati a quelli concessi da una macchina acquisita.

Per esempio la rata mensile che si deve pagare non include soltanto il veicolo, ma anche altre funzionalità interessanti. Possono aggiungere accessori, come l’assicurazione auto o il soccorso stradale. Anche i benefit sono compresi nel contratto di noleggio. L’automobile sostitutiva o la copertura delle spese di riparazione dei difetti sono veramente eccezionali. Ma ci sono tanti altri pregi che molto spesso vengono ignorati.

Noleggio auto a lungo termine, tutti stanno scegliendo di farlo: come mai è così utile?

Il noleggio a lungo termine permette di noleggiare un automobile in qualsiasi momento. Alla fine del contratto, inoltre, il veicolo viene riconsegnato e se ne può attivare uno nuovo. Il modello che è stato usato può essere recuperato facilmente, oppure è possibile sceglierne un altro ricordando bene il proprio budget mensile. Tutto fantastico fino a questo momento: nulla da dire al riguardo. Tuttavia è necessario ricordarsi di alcuni elementi fondamentali.

Uno dei dettagli che devono essere guardati è il chilometraggio. Un contratto di NLT con un chilometraggio ridotto permette di ridurre i costi, seppur rappresenti una limitazione per chi la usa in continuazione. In altre parole bisogna calcolare il tempo di utilizzo della macchina e i chilometri che vengono percorsi con il proprio veicolo. Soltanto in questo modo si può evitare di stipulare un contratto svantaggioso. Specie se non si tiene a mente che i danni causati dall’automobilista non sempre vengono coperti dal contratto.

Anche le clausole sono molto importanti. Potrebbero presentare delle condizioni poco convenienti o che non si capiscono correttamente. Trovare un giusto equilibro tra costi e contenuti è ciò che serve per non rischiare di perdere denaro. Per questo motivo è consigliato parlare con un esperto, e poi stipulare un contratto NLT: non ci si sbaglierà di sicuro. Questa pratica si sta rivelando molto vantaggiosa, ecco perché tanti automobilisti sono soddisfatti. E voi avevate mai provato a noleggiare un auto?