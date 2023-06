Elettrodomestici ricondizionati: devi assolutamente sapere questo prima di acquistarli

Prima di comprare elettrodomestici ricondizionati è bene conoscere pro e contro per prendere la decisione migliore.

Scopriamo il processo di ricondizionamento degli elettrodomestici per poi analizzare vantaggi e svantaggi dell’acquisto.

Non solo smartphone e computer ricondizionati. Ultimamente spopola la moda degli elettrodomestici usati ma sistemati come se fossero nuovi. Nessun sigillo, dunque, ma nell’aspetto e nel funzionamento appaiono come appena usciti dalla fabbrica.

Gli apparecchi restituiti dai proprietari vengono sottoposti ad un processo di rinnovo da parte del produttore o di aziende specializzate. L’iter prevede la valutazione dei danni estetici e funzionali da riparare sostituendo parti rotte con pezzi nuovi. Al termine della procedura, all’elettrodomestico ricondizionato sarà associato un termine particolare.

“Come nuovo” se funziona al 100% e non presenta imperfezioni (garanzia 1 anno),

“Grado A” se funziona al 100% ed è in buono stato con imballo generico oppure aperto (garanzia 6 mesi),

“Grado B” se il prodotto presenta lievi difetti ma funziona al 100% (garanzia sei mesi),

“Grado C” se ci sono graffi ben visibili o segni di usura ma è funzionalmente efficiente (garanzia sei mesi),

“Grado D” se ha evidenti segni di usura ed è funzionante (garanzia sei mesi),

sotto il “Grado D” l’apparecchio non è funzionante e l’acquisto è riservato ad un tecnico specializzato che possa ripararlo.

Elettrodomestici ricondizionati, pro e contro dell’acquisto

Gli elettrodomestici ricondizionati sono stati sottoposti ad un processo per ritornare come nuovi (o quasi). L’acquirente deve essere consapevole che le caratteristiche tecniche sono pari a quelli appena usciti dalla fabbrica ma si tratta, comunque, di apparecchi che hanno già vissuto una vita.

Perché scegliere un elettrodomestico ricondizionato?

Il prezzo sarà inferiore rispetto a quello originale. Si potrà acquistare, dunque, un elettrodomestico funzionante pagando molto meno – circa il 30-50% – non dovendo rinunciare alla garanzia. Il riutilizzo dell’apparecchio comporterà l’azzeramento dei costi di smaltimento, Si ridurrà l’impatto sull’ambiente.

Passiamo, ora, ai contro dell’acquisto.

Non è possibile scegliere un determinato colore dato che l’acquirente dovrà decidere quale elettrodomestico comprare tra quelli disponibili, l’apparecchio non sarà di ultima generazione e non avrà, dunque, le prestazioni degli ultimi modelli immessi sul mercato, può risultare complicato riuscire a trovare i pezzi di ricambio se si tratta di modelli di diversi anni fa, la restituzione del prodotto non è sempre concessa. Meglio informarsi bene di questa eventualità con il rivenditore.

Se i contro non vi spaventano e l’unico desiderio è risparmiare sull’acquisto di un elettrodomestico allora potete iniziare a cercare l’occasione migliore esplorando il web. Gli apparecchi sono venduti sia da grandi siti e-commerce come Amazon che da grandi catene di elettronica come Mediaworld.