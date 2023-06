Dicono che queste auto sarebbe meglio non comprarle: scopri i motivi e giudica tu

Alcuni esperti hanno affermato che ci sono alcune automobili da non comprare assolutamente. Ecco quali sono i motivi secondo loro.

L’automobile è il mezzo di trasporto più famoso della storia, senza di esso il mondo si bloccherebbe. Ma quando è stata inventata la prima macchina? In realtà, la primissima antenata dell’automobile è stata creata dalla Mercedes Benz il 29 gennaio 1886. Quel giorno Karl Benz mostrò l’invenzione che avrebbe rivoluzionato la storia dell’umanità: una macchina con un motore a scoppio per aiutare le persone a muoversi con comodità e velocità.

Questo nuovo prototipo si chiamava Patent Motorwagen, e il suo motore aveva una cilindrata di 577 cc. Inoltre, possedeva un telaio in acciaio, ruote a raggi metallici e anche sospensioni a balestra. I freni, invece, assomigliano a quelli installati nelle carrozze e la trasmissione era a cinghia di catene.

Le automobili da non comprare

Un’organizzazione specializzata nelle ispezioni e nel collaudo di automobili, ha divulgato i dati sui veicoli ottenuti negli ultimi anni di lavoro, per scoprire quali sono le auto più o meno affidabili e quali sono i difetti più comuni. Una delle prime automobili analizzate durante i primi tre anni dall’acquisto è la Dacia Duster, la quale è stata collocata all’ultimo posto della classifica, poiché il suo tasso di difetti riscontrati è all’11,1% (in totale sono state controllate 100 Dacia Duster).

La famosa Fiat Punto, invece, è stata inserita al terzo posto con un 10,5%. Per quanto riguarda la successiva revisione, il veicolo con più difetti in assoluto è la Volkswagen Sharan, che si piazza con un 20,3% su 100 veicoli analizzati. Dopodiché, si trova un’altra Volkswagen, questa volta la Passat CC con il suo 19,8%, poi nell’utilissima classifica è possibile trovare la Dacia Logan con un 19,2%.

Quest’ultimo veicolo si piazza all’ultimo posto anche dopo la terza revisione, con un 30,9% di automobili con difetti, sempre su 100 auto analizzate. Tuttavia, la Logan sembra migliorare dopo la quinta revisione, infatti poi si piazza al secondo posto con un 36,2%. Ma quali sono i difetti più comuni riscontrati? Per la precisione l’1,6% dei veicoli analizzati dopo la prima revisione possiede un difetto ai fari anteriori: alcuni hanno dei problemi di opacità, altri invece alla regolazione dell’altezza del raggio luminoso.

Inoltre, questi piccoli difetti si sono ripresentati anche dopo la seconda revisione, ma in modo più accentuato. Dopo la quarta revisione ci sono stati dei problemi di opacità ai fari sul 5,5% delle automobili, e il 5,3% ha cominciato ad avere problemi ai fari posteriori. Dalla quinta revisione, invece, l’illuminazione posteriore diventa sempre più comune, con il 7,9% di veicoli su 100 analizzati.

Mentre il 7,1% continua ad avere i soliti problemi ai fari anteriori. In conclusione, queste analisi dimostrano che durante le prime revisioni non ci sono dei grossi problemi. Tuttavia, man mano che passano gli anni i problemi cominciano a diventare più seri, come ad esempio la Renault Kangoo, che è considerata la peggiore automobile dopo la quinta revisione, con i suoi 37,5% di difetti riscontrati su 100 veicoli analizzati. La migliore automobile dopo la prima revisione è la Mercedes GLC, che ha totalizzato solamente l’1,7% di difetti.