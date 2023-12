Con questa app gratuita avrai sempre uno psicologo in tasca: come ti cambia la vita

Sentite di aver bisogno di un supporto psicologico, ma esitate a rivolgervi a uno “strizzacervelli” per i soliti motivi? Ecco la soluzione che potrebbe fare per voi.

In una società come la nostra, e in un momento così complicato da tutti i punti di vista, la salute mentale è una delle priorità “dimenticate”. Sono in tanti ad avvertire il bisogno di un aiuto psicologico per affrontare situazioni difficili, ma la maggioranza evita di intraprendere un serio percorso di psicoterapia: per via dei costi, dei pregiudizi, della paura, della forza d’inerzia… Non tutti sanno però che oggi c’è la possibilità di monitorare il proprio umore usufruendo di una guida “virtuale”, sotto forma di app.

Lo strumento in questione si chiama Apple Health e consente di registrare un’emozione o uno stato d’animo e di analizzare i fattori che influenzano il proprio benessere mentale. Se è vero che la prima arma contro i demoni che si agitano della nostra testa è la consapevolezza, vale la pena di approfondire le potenzialità di questa risorsa virtuale…

La consulenza dello psicologo a portata di clic grazie a queste app

L’app Salute è disponibile su iPhone e iPad con iOS 17 o versione successiva e su Apple Watch con watchOS 10 o versione successiva. Basta aprire l’applicazione, andare su “Benessere mentale” e selezionare l’opzione o le opzioni pertinenti. L’app ci offrirà un quadro generale del nostro stato psicologico e spiegherà i significati dell’umore e delle emozioni che abbiamo registrato. Un’importante differenza sta proprio tra le sensazioni del singolo momento (emozione) e quelle dell’intera giornata (umore). Ma non è tutto.

L’app Salute consente agli utenti di registrare il proprio umore e le proprie emozioni più volte nell’arco di una giornata, senza un limite definito. Se si desidera che l’iPhone o l’Apple Watch ricordi di registrare le emozioni, si può impostare un “Promemoria” (in qualsiasi momento della giornata) dall’elenco delle “Opzioni”. C’è poi la possibilità di visualizzare approfondimenti: dati statistici sul benessere mentale e sul tempo dedicato al sonno, alla meditazione, e così via.

Un aspetto importante riguarda la riservatezza. A tal proposito, Apple sottolinea che tutti i dati associati al monitoraggio dell’umore e delle emozioni sono crittografati sul singolo dispositivo, a garanzia che le informazioni sensibili rimangano al sicuro. Inoltre, gli utenti hanno il controllo completo sulle informazioni acquisite e archiviate sui propri dispositivi. Questi dati non vengono mai condivisi, a meno che l’utente non decida di farlo. Curiosi di provare? Basta un clic.