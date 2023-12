Nota compagnia telefonica amplia il suo organico: queste le posizioni aperte

Siete alla ricerca di nuove postazioni di lavoro? Allora proprio non potete farvi scappare l’ampliamento di una nota compagnia telefonica.

Da tempo vi guardate intorno alla ricerca di nuove possibilità lavorative che possano fare al caso vostro e che soprattutto possano darvi la possibilità di immettervi nel mondo del lavoro? Allora potremmo avere proprio ciò che fa al caso vostro e che soprattutto potrebbe permettervi di tirare un sospiro di sollievo.

Sembra infatti che una nota compagnia telefonica, da sempre molto amata sul nostro territorio e mercato per i prezzi vantaggiosi che mette a disposizione dei suoi clienti, sia ora in procinto di ampliare il proprio organico. Per sapere di chi si tratta e soprattutto quali sono le figure ricercate da questa compagnia, non dovete fare altro che continuare a leggere insieme a noi.

Questa compagnia telefonica amplia il suo organico

Ebbene sì, dunque, sembra proprio che la nota compagnia telefonica Fastweb sia in procinto di ampliare il proprio organico e proprio per questo sia alla ricerca di nuovo personale da assumere. In particolare, ha deciso di non porre limiti nelle proprie assunzioni ma anzi di aprire la strada anche ai giovani privi di esperienza per i quali attiveranno dei specifici e mirati tirocini. Le sedi interessate sono quelle che si trovano nella città di Milano e di Roma e sono anche numerose le figure professionali per le quali la nota azienda è al momento in cerca.

Ma arriviamo adesso all’elenco di quelle che sono dunque le figure al momento disponibili secondo quanto dichiarato dalla nota compagnia telefonica di FastWeb. Troviamo: area Channel Sales Professional; business Analysis Professional; core Network junior Engineer; data Protection Professional; energy Regulatory Affairs Professional/Manager; go to Market Professional Wholesale; junior Developer (E2E Orchestrator); marketing Professional/Manager; NOC Engineer; presales Professional.

Sempre tra le figure ricercare, per finire, abbiamo anche: pricing and Portfolio Energy Manager; solution Delivery PM; stage – Business Process Specialist; stage – Network Automation Engineer; stage – Network Quality Analyst; stage – Sales Engineer; stage- Junior Analyst per Internal Audit; technical Customer Support Professional. Per concludere, per chiunque entrasse a far parte del team di lavoro, questa compagnia si assume la responsabilità di creare un ambiente stimolante e anche di permettere un avanzamento di carriera lì dove ritenuto possibile.

Oltre che offrire un tipo di lavoro piuttosto flessibili, con possibilità di operazioni da remoto e in mobilità, o ancora la presenza di poter ottenere delle agevolazioni per convenzioni e campus estivi. Per finire, la compagnia di Fastweb ha anche predisposto un inserimento professionale mirato grazie alla partecipazione ad alcuni programmi di formazione ma anche più specifica e tecnica, con il fine dunque di ottenere delle certificazioni per il proprio curriculum. Per poter inviare la propria candidatura, non bisogna fare altro che compilare il form online che è possibile trovare proprio sul sito ufficiale e attendere il periodo delle selezioni.