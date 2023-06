Che cosa possono fotografare i satelliti? Ecco fino a cosa riescono a vedere ed i limiti imposti dalla legge

Quali sono le capacità dei satelliti in termini di fotografia e fino a dove riescono a vedere? Scopriamolo insieme

I satelliti hanno cambiato il modo in cui percepiamo il nostro pianeta. Grazie a loro, possiamo mappare l’intera Terra, prevedere il tempo, monitorare i cambiamenti climatici, e molto altro ancora. Ma quali sono le reali capacità di questi potenti occhi nel cielo in termini di fotografia? Ecco fino a dove riescono a vedere i satelliti e quali limiti legali sono imposti sulle loro operazioni.

Risulta che un satellite può effettivamente fotografare oggetti delle dimensioni di un’automobile, anche se, per ora, leggerne la targa non è possibile. È stato rivelato che i satelliti “keyhole” (buco della serratura), costruiti fino al 1972, erano in grado di catturare immagini di oggetti lunghi due metri, grazie all’intervento del presidente Bill Clinton che ha tolto il segreto militare su queste capacità tecniche.

La tecnologia dei satelliti: dall’epoca di Clinton alla realtà odierna

Con il passare del tempo, la tecnologia dei satelliti si è notevolmente evoluta. Anche se i dettagli dei sistemi sviluppati dopo il 1972 rimangono riservati, la Società degli Scienziati Americani suggerisce che i satelliti di oggi sarebbero in grado di distinguere dettagli delle dimensioni di 10 centimetri.

I satelliti più recenti, come i KH 12 prodotti da Lockheed e Trw, hanno ulteriormente migliorato queste capacità. Con un costo di un miliardo di euro ciascuno, questi satelliti, lunghi 15 metri e dal diametro di quattro metri e mezzo, sono dotati di pannelli solari e di un motore per cambiare orbita, il che permette loro di evitare eventuali collisioni con “satelliti killer”. Inoltre, queste moderne macchine volanti sono dotate di tecnologia per la visione notturna e all’infrarosso, aumentando ulteriormente le loro capacità di osservazione.

Limiti legali e privacy: cosa possono fare i satelliti e cosa no

Nonostante le straordinarie capacità dei satelliti, la loro operatività non è senza limiti. La privacy delle persone e la sicurezza nazionale rimangono prioritarie, e pertanto ci sono restrizioni legali su quello che un satellite può fotografare. Ad esempio, è illegale per un satellite fotografare o registrare informazioni che potrebbero compromettere la privacy individuale o la sicurezza nazionale.

Molti paesi hanno le proprie leggi che regolano le operazioni dei satelliti: negli Stati Uniti, ad esempio, il National Oceanic and Atmospheric Administration regola l’uso commerciale dei satelliti e richiede un permesso per la loro operatività. Al di qua dell’Atlantico l’Agenzia Spaziale Europea ha le sue linee guida che devono essere seguite per garantire il rispetto delle normative sulla privacy e sulla sicurezza.