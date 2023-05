Arriva un nuovo super robot, ora lava anche a terra: funzionalità uniche e prezzo accessibile

E’ arrivato un nuovo super robot in grado di lavare a terra. Oltre ad avere tantissime altre funzionalità ha anche un prezzo bassissimo.

Nell’epoca attuale si sta assistendo ad una rapida espansione dei robot e dell’intelligenza artificiale, quasi in ogni settore della società. Tuttavia, il momento più importante della storia dei robot si è verificato addirittura tra il 1920 e il 1950, quando l’ingegno umano cominciò a progettare le prime macchine robotizzate moderne.

E non solo: in quel periodo nacque anche la parola robot. Nel 1927 queste nuove e strane macchine fecero la loro prima comparsa anche al cinema, con film come Metropolis. Successivamente, tra il 1937 e il 1938, inventarono Elektro, un robot umanoide che era in grado di camminare e parlare.

Oggi i robot si trovano dappertutto e possono fare qualsiasi cosa: dal sostituire un operaio a pulire un appartamento. Infatti, recentemente è arrivato un nuovo robot capace di lavare anche a terra. Inoltre, possiede tantissime funzionalità e lo si pò acquistare ad un prezzo conveniente.

Il nuovo super robot per la casa

La famosa azienda Roborock, conosciuta soprattutto per la produzione di mezzi automatizzati per le pulizie della casa, ha creato un nuovo robot chiamato Roborock S8. Quest’ultimo è in grado di aspirare e di lavare a terra senza risultare ingombrante. Innanzitutto, si tratta di un modello di ultima generazione concepito per la pulizia domestica automatizzata. Inoltre, possiede un software migliorato e un costo decisamente basso rispetto al precedente modello.

Ciò che sorprende maggiormente di Roborock S8 è la sua potenza durante l’aspirazione. Infatti, riesce a raggiungere i 6000 pa utilizzando la tecnologia HyperForce, che lo rende l’aspirapolvere robotico più potente di tutti, rispetto alla media della concorrenza. Inoltre, è presente anche un meccanismo di pulizia DuoRoller Brush, il quale è formato da due spazzole di gomma proprio per non far attaccare i ciuffi di capelli all’apparecchio.

Per quanto riguarda il lavaggio, è presente una tecnologia chiamata VibraRise Mopping. Quest’ultima riesce a strofinare e a pulire i pavimenti grazie a delle vibrazioni ultra veloci, che garantiscono una profonda ed efficace pulizia. Per il filtraggio dell’aria c’è il filtro HEPA E11, cioè una versione migliorata che lo rende il 95% più efficace del precedente. In più il Roborock S8 possiede anche dei sensori che gli permettono di non andare a sbattere contro gli ostacoli.

Un’altra caratteristica che lo rende unico è il fatto di poter scaricare sul proprio smartphone l’applicazione ufficiale del robot, con lo scopo di personalizzare molte funzionalità. Uno dei suoi tanti punti di forza è anche il prezzo, che è decisamente inferiore rispetto alla media. Infatti, lo si può acquistare su Amazon al costo di 699 euro. Solitamente è possibile trovare anche un coupon per lo sconto con un valore che si aggira intorno ai 110 euro.