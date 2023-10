Diversi utenti hanno segnalato dei problemi al loro Apple Watch, come ad esempio un surriscaldamento anomalo.

Numerosi utilizzatori di Apple Watch hanno segnalato alcuni problemi, come ad esempio un consumo anomalo della batteria. Ecco cosa sta succedendo.

In un’epoca all’insegna della tecnologia come quella in cui viviamo sono tanti i dispositivi a nostra disposizione. Basti pensare ai vari computer, tablet, smartphone e così via. Tra i più apprezzati si annovera l’Apple Watch che permette di farsi notare in ogni situazione.

Molte le persone che amano avere uno di questi dispositivi al loro polso. Proprio molte di queste hanno di recente fatto sapere di avere riscontrato dei problemi, riguardanti ad esempio la batteria. Ecco cosa sta succedendo.

Apple Watch, gli utenti segnalano tanti problemi, c’è anche il surriscaldamento anomalo: cosa sta succedendo

I social hanno rivoluzionato il modo di comunicare. Grazie a questi servizi, infatti, possiamo comunicare con chiunque desideriamo, da qualsiasi angolo della Terra. Ma non solo, possiamo scoprire alcune problematiche di cui molto probabilmente non saremmo mai venuti a conoscenza. Ne sono un chiaro esempio alcuni problemi riguardanti Apple Watch, resi noti da vari utilizzatori.

Quest’ultimi, infatti, attraverso vari messaggi su Twitter, così come riportato su 9to5Mac, hanno fatto sapere di aver riscontrato un consumo anomalo della batteria. Ad esempio un utente ha reso noto che il suo Apple Watch Series 9 è passato dal 100% al zero % nell’arco di soli tre ore. Un altro, invece, ha fatto sapere che la batteria del proprio Apple Watch Serie 7 ha registrato una riduzione della ricarica del 25% in solo mezz’ora. Una situazione, quella del consumo anomalo della batteria, che non coinvolge tutti i possessori di tale dispositivo.

Allo stesso tempo non riguarda solo un modello in particolare. Stando alle varie segnalazioni, infatti, sono stati riscontrati problemi su modelli più vecchi come ad esempio Apple Watch Series 4, ma anche più recenti come Series 9 e il modello Ultra 2. Se tutto questo non bastasse in molti riscontrano delle difficoltà a caricare il proprio dispositivo per via un presunto problema di surriscaldamento. Accedendo alla voce Impostazioni, infatti, apparirebbe il seguente messaggio: “La ricarica è stata sospesa a causa della temperatura dell’Apple Watch”.