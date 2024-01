Valutare i pro e i contro non serve: per prendere le decisioni migliori c’è solo una cosa che devi fare

Quanto è difficile compiere delle scelte nella vita? Vi spieghiamo che cosa fare per poter prendere le decisioni giuste.

Ogni giorno ci troviamo di fronte ad una serie di scelte, alcune più semplici, altre estremamente complesse. L’atto di prendere decisioni può essere una sfida, ma ciò che rende difficile questo processo è spesso legato all’incertezza che ci circonda. Le neuroscienze offrono interessanti prospettive su come affrontare tale dilemma e prendere la strada migliore con consapevolezza.

Gli scienziati cognitivi ci insegnano che le nostre scelte sono fortemente influenzate dalla presentazione dei bivi. Un esempio classico è quello di far assaporare a un gruppo di persone una bistecca, descrivendola come contenente il 75% di carne magra o come avente il 25% di carne grassa. La percezione del sapore cambia a seconda di come viene proposta la scelta.

Questo fenomeno è analogo al bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: una dimostrazione di come il contesto possa modellare le nostre decisioni. La chiave di questa suscettibilità è la ricerca di scorciatoie da parte del cervello. Infatti gli studi hanno sottolineato che, per evitare di essere ingannati dalle presentazioni distorte, la nostra mente deve impegnarsi attivamente, consumando energia nel processo.

Come riuscire a prendere le giuste decisioni

Quando prendiamo decisioni inoltre potremmo avere l’ansia. Essa è una reazione naturale del cervello alle incertezze. Tuttavia, la studiosa inglese Ruth Chang sfida la teoria tradizionale che suggerisce di pesare i pro e i contro nelle decisioni complesse. Propone invece di creare nuove ragioni personali per preferire una scelta all’altra. Secondo la studiosa, il segreto è mettere impegno e volontà nella decisione stessa.

Questo significa creare motivazioni personali, come il desiderio di sposare una persona specifica perché si è pronti a impegnarsi in quel matrimonio. Gli impegni diventano fonti di ragioni, consentendo di superare l’incertezza e di fare una scelta consapevole. Essi forniscono una base solida per la scelta e permettono alle persone di plasmare la propria vita in modo significativo.

Se, ad esempio, si decide di intraprendere una strada professionale meno convenzionale, l’impegno nei confronti di questa scelta può trasformarla in una svolta ponderata e motivata. Ovviamente, mentre gli obiettivi forniscono una base solida, è essenziale mantenere una certa flessibilità mentale. Le circostanze possono cambiare, nuove informazioni possono emergere e le priorità personali possono evolversi nel tempo.

La flessibilità mentale consente di adattare le decisioni alle mutevoli condizioni della vita. In conclusione, prendere scelte consapevoli non riguarda solo l’evitare l’ansia momentanea, ma anche il promuovere il benessere a lungo termine. La capacità di impegnarsi in decisioni che rispecchiano i propri valori e desideri contribuisce al senso di realizzazione personale.