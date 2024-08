Tutte le date da ricordare per i pagamenti INPS di agosto: dalla NaspI alle pensioni, all’assegno unico al reddito, pensione di cittadinanza e altre indennità

Agosto è un mese cruciale per molti cittadini italiani che attendono i pagamenti da parte dell’INPS. Le erogazioni riguardano diverse prestazioni, tra cui la NASpI, l’assegno unico, le pensioni e altre indennità. Ecco un riepilogo dettagliato delle date di pagamento per il mese di agosto 2024, basato sulle informazioni disponibili.

NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)

La NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione, verrà erogata entro la metà del mese di agosto. Secondo le comunicazioni ufficiali, i pagamenti inizieranno dal 10 agosto. Questa data potrebbe variare leggermente in base alla banca di riferimento del beneficiario, ma in generale, chi percepisce la NASpI dovrebbe ricevere l’importo spettante entro la seconda settimana di agosto.

Assegno Unico Universale

L’assegno unico, introdotto nel 2022, rappresenta un sostegno economico per le famiglie con figli a carico. Ad agosto 2024, l’erogazione dell’assegno avverrà come di consueto verso la metà del mese. Le date specifiche non sono state ancora comunicate in modo dettagliato, ma ci si aspetta che i pagamenti inizino intorno al 15 agosto, seguendo il calendario usuale.

Pensioni

Per i pensionati, le date di pagamento delle pensioni sono già note. Il primo giorno bancabile del mese, ovvero il 1° agosto 2024, ha rappresentato la data di accredito per coloro che ricevono la pensione direttamente sul conto corrente bancario o postale. Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, il calendario potrebbe subire leggere variazioni in base alla distribuzione alfabetica dei cognomi, ma generalmente entro i primi giorni del mese.

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono previsti per la fine del mese di agosto. Questi pagamenti avverranno a partire dal 27 agosto 2024. È importante ricordare che le erogazioni possono subire variazioni in base ai controlli periodici effettuati dall’INPS per verificare la sussistenza dei requisiti.

Bonus e altre indennità

Altre indennità e bonus, come quelli previsti per il sostegno alle famiglie in difficoltà economica o per specifiche categorie di lavoratori, seguiranno un calendario simile a quello dei mesi precedenti. Per esempio, il bonus bebè e l’indennità di maternità verranno pagati entro la metà del mese, generalmente a partire dal 15 agosto.

Tutte le date da ricordare per i pagamenti INPS di agosto: attenzione a questi errori

Per evitare disguidi, è fondamentale che i beneficiari controllino regolarmente il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS. Accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, è possibile verificare lo stato dei pagamenti e ricevere comunicazioni personalizzate. Inoltre, in caso di ritardi o problemi con l’accredito, è consigliabile contattare direttamente l’INPS tramite i canali ufficiali.

L’attenzione alle date di pagamento è essenziale per una gestione oculata delle proprie risorse economiche, soprattutto per chi si trova in situazioni di fragilità economica o sociale. L’INPS, da parte sua, continua a garantire la tempestività e la precisione delle erogazioni, supportando milioni di cittadini italiani con le varie prestazioni previdenziali e assistenziali.

