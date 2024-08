L’ultima volta che hanno registrato questo pattern i mercati azionari americani sono ripartiti al rialzo

Era da inizio aprile che non si registravano tre settimane di fila sull’S&P500. Come interpretare questo pattern? L’ultima vola che è stato registrato ha sancito un’inversione rialzista. Quali sono i livelli da monitorare per avere le probabilità a favore che la storia si ripeta?

I punti chiave che hanno condizionato l’andamento dei mercati azionari

Con l’inflazione in diminuzione, i funzionari della Fed sono ora più attenti ai rischi di un calo del mercato del lavoro. L’inaspettato aumento del tasso di disoccupazione a luglio rafforza le aspettative per un taglio dei tassi a settembre, seguito possibilmente da uno o due ulteriori tagli entro la fine dell’anno.

Le preoccupazioni per la crescita stanno portando i mercati a prevedere un ciclo di allentamento più aggressivo, determinando un forte rialzo dei prezzi delle obbligazioni e una diminuzione dei rendimenti. Potrebbe essere un buon momento per gli investitori di considerare il rischio di reinvestimento avendo un’eccessiva allocazione in CD e altri investimenti liquidi durante un periodo di calo dei tassi.

I giganti della tecnologia hanno riportato una forte crescita, ma non sufficiente per far aumentare i prezzi, poiché le aspettative erano elevate. Durante questa fase di avversione al rischio, i settori difensivi che tendono a muoversi inversamente ai rendimenti obbligazionari potrebbero fornire stabilità al portafoglio. Ci aspettiamo un ampliamento della leadership del mercato in futuro, evidenziando l’importanza della diversificazione.

Anche se i le discese delle quotazioni a breve termine fanno male, non prevediamo alcun cambiamento nell’outlook relativamente positivo. L’inflazione si sta avvicinando all’obiettivo, offrendo margine alla Fed per allentare; l’economia continua ad espandersi, anche se a un ritmo più lento; la produttività è in aumento; e i guadagni aziendali stanno crescendo. Le discese dei mercati, quindi, si potrebbero utilizzare come opportunità per riequilibrare, diversificare e investire nuovi capitali.

Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è decisamente ribassista, ma la prova del nove per la tendenza di lungo periodo è alle porte. Come si vede dal grafico, infatti, la discesa potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 5.166. Viceversa, la tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo.

