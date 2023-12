Sono principalmente 3 i segnali che rivelano chiaramente che il partner ti tradisce: lo dice l’esperto

Sono tre i segnali che rivelano chiaramente che il partner ti tradisce. Ma di quali si tratta? Scopriamolo assieme!

Sospetti che il partner ti stia tradendo? Ebbene, secondo un esperto sono tre i segnali che ti permettono di scoprirlo. Non lo immagineresti mai!

Ognuno di noi presenta delle caratteristiche tali da renderci unici nel proprio genere. Tanti e diversi sono i fattori che contribuiscono a determinare il carattere e il nostro modo di relazionarci con le altre persone. Basti pensare ad alcune esperienze del passato, che segnano la nostra esistenza e ci spingono a fronteggiare una situazione in un certo modo piuttosto che un altro.

Allo stesso modo anche ogni relazione amorosa è una storia a sé. Le coppie, infatti, gestiscono il proprio rapporto nel modo che più preferiscono. Non tutte, però, sono destinate a durare per sempre. Alla base di una rottura ci possono essere vari motivi. Tra i più comuni si annovera senz’ombra di dubbio il tradimento.

Sono principalmente 3 i segnali che rivelano chiaramente che il partner ti tradisce: ecco di quali si tratta

Scoprire che la persona amata è un traditore, d’altronde, non è di certo piacevole. Tuttavia è sempre meglio conoscere la cruda realtà, che vivere una storia all’insegna delle bugie e dell’inganno. Ma come fare a capire se il partner ha relazioni parallele? Purtroppo non esiste alcuna formula o sfera magica che permetta di scoprirlo in modo facile e veloce.

Per questo motivo in molti potrebbero, ad esempio, decidere di ricorrere ad un investigatore privato per scoprire cosa fa il compagno o la compagna in propria assenza. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che vi è un metodo molto più semplice per scoprire se si è vittima di un tradimento?

Ebbene, come sottolineato dall’esperto di relazioni amorose, Robert Welss, a Psychology Today, i segnali possono risultare diversi da una relazione all’altra. Ce ne sono, comunque, alcuni molto comuni a cui è bene prestare attenzione. Entrando nei dettagli, i tre indizi che rivelatori di un tradimento sono i seguenti:

Cambiamento improvviso dell’aspetto;

Modifica delle password dei vari account e dispositivi;

Indifferenza nei confronti di ciò che capita nella vita della persona al proprio fianco.

Ovviamente non bisogna dare per scontato che tali atteggiamenti siano da ricondurre sempre ad un tradimento. Nel corso della vita, d’altronde, può capitare a tutti di voler dare una svolta ad alcuni aspetti, partendo da piccole cose, come ad esempio un taglio di capelli. Se l’istinto ti suggerisce che il partner ti tradisce, però, l’invito è di non abbassare la guardia e tenere d’occhio i comportamenti poc’anzi citati.