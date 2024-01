Sono davvero in pochi a poterseli permettere: ecco gli champagne dal prezzo folle che sconvolgono tutti

Bere champagne è un sogno di tutti, ma quanto costa! Ecco quelli con prezzi davvero esorbitanti e che pochi possono permettersi.

Lo champagne, quello vero, lo hanno bevuto in pochi. Questo vino pregiato francese mosso è il sogno di tutti, ma l’alto costo lo rende piuttosto proibitivo, a meno che, se non hai grandi entrate economiche, non ti trovi invitato in qualche festa di alta classe. È ancora oggi uno status symbol e non manca mai in quelle particolari occasioni e ci sono bottiglie che raggiungono prezzi esorbitanti, difficili da immaginare.

Si tratta di spumanti pregiati di annata, che sono rari o che provengono semplicemente da uve di alta qualità. Alcuni di questi arrivano addirittura a oltre 100 anni! Vien da sé che sono andati all’asta raggiungendo prezzi folli e finendo nelle mani di collezionisti amanti di vini champagne. Ovviamente non si tratta nemmeno della bottiglia più costosa: ce ne sono altre che raggiungono diverse decine di migliaia di euro e oltre. Conoscere il loro valore è veramente uno choc.

Bottiglie di champagne da capogiro: i prezzi sono folli

Se pensiamo allo champagne, ce ne viene in mente uno che costa poche centinaia di euro. E sicuramente qualcuno lo ha messo in tavola questo Capodanno per atteggiarsi con amici e parenti. Se questi prezzi ci sembrano già esagerati, ci sono persone che possono spenderne molti di più, anche oltre le migliaia di euro per una bottiglia di vino francese. Tuttavia, il costo folle è giustificato da specifiche caratteristiche.

Tornando all’esempio dello champagne che ha oltre 100 anni, ce n’è uno del 1928, della Krug, che fu battuto all’asta nel 2009 e fu aggiudicato da un collezionista a 19.000 euro. Ai tempi era il più costoso, ma oggi ha perso questo primato, dovuto all’età della bottiglia.

Il Matusalemme Louis Roederer (Crystal Brut 1990 Millennium Cuvee) da 6 litri ne costa molti di più, ovvero 22.760 e nemmeno questo è il più caro. Il Dom Perignon, la casa più nota e antica dello champagne, ha prodotto nel 1995 il Jeroboam in oro bianco, rara bottiglia che oggi ha raggiunto il valore di 30.000 euro. Ma il Rose Gold del 1996 è ancora più costoso: il suo valore è di 41.159 euro.

La Dom Perignon, tuttavia, ha spumanti ancora più cari, che arrivano a 50.000 euro, ed è il caso del Rosé Vintage Coffret Gold del 2000. Se questi champagne sembrano i più costosi, ad ogni modo, non è così. Ce n’è uno che ha raggiunto i 2,5 milioni di euro ed è il più prezioso: è l’Avenue Foch a detenere questo primato.